Valko-Venäjän puolustusministeri: Voimme joutua sisällissotaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viktor Hreninin mukaan mielenosoittajat eivät voi voittaa ilman armeijaa.

Valko-Venäjän puolustusministeri Viktor Hrenin kuvaili torstaina maansa tilannetta synkästi korkeille upseereille järjestetyssä tilaisuudessa torstaina. Valkovenäläislehti Nasha Nivan hankkiman äänitteen perusteella ministeri piti mielenosoitusten ajautumista sisällissodaksi mahdollisena.

– Kyllä, tämä on kaikki aivan selvää. Saatamme joutua sisällissotaan. Ihmishengestä tulee päivä päivältä halvempi. Tämä on kamalaa. Sotilaallista konfliktia ei voida sulkea pois. Tämä on todellisuutta, Hrenin sanoi.

Hänen mukaansa asevoimien tehtävä on kuitenkin estää tämä.

Viktor Hreninin toisteli puheessaan presidentti Aljaksandr Lukašenkan hallinnolta viime päivinä kuultuja väitteitä ulkovaltojen sekaantumisesta Valko-Venäjän tilanteeseen ja vihjasi myös ”värivallankumouksista”.

Hänen mukaansa Lukašenkan hallinnolla on asevoimien tuki.

– Valtiota ei voi tuhota niin kauan, kun armeija ei mene mielenosoittajien puolelle. Kaikki toivo on meissä. Me emme taivu, Hrenin sanoi.

Puolustusministerin mukaan mielenosoituksiin osallistuu todellisuudessa vain pieni vähemmistö valkovenäläisistä, ”sama 10-12 prosenttia, jotka äänestivät [opposition ehdokas Svetlana] Tihonovskajaa”. Hrenin väitti myös, että todellisuutta on vääristelty ja syytti ”opposition mediaa” mielenosoitusten osallistujamäärien liioittelusta.

Opposition ohjelman Viktor Hrenin summasi merkitsevän sitä, että Valko-Venäjä irrotettaisiin vuoden loppuun mennessä Itsenäisten valtioiden yhteisöstä, Euraasian talousunionista ja valtioliitosta Venäjän kanssa. Venäjän televisio taas korvattaisiin hänen mukaansa liettualaisilla, latvialaisilla ja ukrainalaisilla ohjelmilla. Myös ortodoksikirkosta ja venäjänkielisestä opetuksesta hankkiuduttaisiin ministerin mukaan eroon.

Todellisuudessa opposition kampanjassa tavoitellaan käytännössä vain poliittisten vankien vapauttamista, autoritäärisen nykyhallinnon purkamista ja uusia vapaita vaaleja.