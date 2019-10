Valko-Venäjän presidentti: Seisomme Ukrainan rinnalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aljaksandr Lukašenkan lausuntoa pidetään epäsuorana näpäytyksenä Kremlille.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka sanoo maansa antavan tinkimättömän tukensa eteläiselle naapurimaalleen Ukrainalle.

– Tulemme aina olemaan mitä luotettavin kumppaninne ja tukijanne, Lukašenka totesi ukrainalaiselle virkaveljelleen Volodymyr Zelenskyille perjantaina.

– Myös me elämme nyt vaikeita aikoja. Samat ongelmat koskettavat meitä molempia. Haluan vakuuttaa, että teillä ei koskaan ole ollut Valko-Venäjän maaperältä peräisin olevia vaikeuksia, eikä sellaisia tule koskaan olemaan, Lukašenka sanoi.

Perusteet Ukrainan tukemiseen eivät hänen mukaansa ole yksinomaan pragmaattisia, vaan taustalla vaikuttaa kansakuntien pitkä yhteinen historia.

– Emme ole muukalaisia toisillemme. Olette ehdottoman oikeassa todetessanne, että huolimatta rajasta, joka meidän on ollut pystytettävä, kansojemme välillä ei rajoja eikä aitoja ole, Lukašenka lausui.

Presidentit Lukašenka ja Zelenskyi tapasivat Ukrainan Žytomyrissä järjestetyn kahdenvälisen konferenssin yhteydessä.

Valko-Venäjä korostaa toimintavapauttaan

Vain vähän aikaa ennen valtiojohtajien tapaamista kerrottiin Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin turhautumisesta Valko-Venäjän harjoittamaan itsenäiseen politiikkaan.

Presidentti Lukašenka on muun muassa määrätietoisesti torjunut Venäjän hankkeet lentotukikohdan perustamiseksi Valko-Venäjän alueelle.

Jo vuonna 2015 Venäjä ilmoitti haluavansa sijoittaa Suhoi Su-27 -hävittäjiään Valko-Venäjälle perustettavaan tukikohtaan. Lukašenka kuitenkin tyrmäsi tukikohtatoiveet tuoreeltaan ja on sittemmin pitänyt kiinni omaksumastaan kannasta. Hänen mukaansa tukikohta olisi omiaan lisäämään alueellisia jännitteitä ja Venäjän olisi parempi keskittyä siihen, mitä tapahtuu Ukrainassa ja Syyriassa.

Lukašenkan johdolla Valko-Venäjä on myös itsepintaisesti kieltäytynyt tunnustamasta Krimin liittämistä Venäjään.

Brittiläisen Chatham House -ajatushautomon tutkijan John Loughin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinilla on henkilökohtaisia antipatioita Lukašenkaa kohtaan, koska tämä on pystynyt jo yli 25 vuoden ajan saavuttamaan taloudellisia myönnytyksiä Venäjältä, mutta pitänyt samalla kiinni Valko-Venäjän mahdollisimman laajasta itsemääräämisoikeudesta.

– Heikoista korteistaan huolimatta Lukašenka pelaa Moskovan kanssa huomattavan taitavasti, Lough sanoo.