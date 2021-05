”Valko-Venäjän presidentistä on tullut uhka turvallisuudelle”

Valko-Venäjän hallinnon entistä röyhkeämmiksi käyvät toimet maan oppositiota vastaan ovat herättäneet kasvavaa huolta Euroopassa. Valko-Venäjä pakotti sunnuntaina Vilnaan matkalla olleen matkustajakoneen laskeutumaan Minskiin pidättääkseen opposition edustaja Roman Protasevitšin.

– Lukashenkosta on tullut uhka paitsi omille kansalaisilleen, myös kansainväliselle turvallisuudelle. Hänen valtioterrorisminsa edellyttää kaikkien Euroopan hallitusten ja instituutioiden välitöntä ja ankaraa reaktiota, sanoo Euroopan kansanpuolueen (EPP) puheenjohtaja Donald Tusk Twitterissä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolestaan sanoo twiitissään, että Valko-Venäjän toimia on mahdotonta hyväksyä.

– Kaikkien matkustajien on voitava jatkaa matkaa Vilnaan välittömästi ja heidän turvallisuutensa on taattava. Kaikilla kansainvälisten lentoliikennesääntöjen rikkomuksilla on oltava seurauksia.

Toimittaja Hanna Liubakovan mukaan Valko-Venäjän presidentti Aleksander Lukashenko antoi henkilökohtaisesti käskyn ohjata lentokone Minskiin.

– Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n pitäisi tutkia tapaus ja määrätä Valko-Venäjän hallitukselle seurauksia, Liubakova sanoo.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 23, 2021