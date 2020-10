Valko-Venäjän poliisi perääntyi, mielenosoittajille yllättäen tukea

Valko-Venäjän turvallisuusjoukot eivät uskaltaneet pidättää Minskin lähellä sijaitsevalle metsäalueelle torstaina kokoontuneita mielenosoittajia, koska paikalla oli myös länsimaisia diplomaatteja, arvioi oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan neuvonantaja, tutkija Franak Viacorka.

– Ilmeisesti länsimaisten diplomaattien läsnäolo eilisessä mielenosoituksessa Kurapatyssa (Stalinin uhrien muistomerkki) esti massapidätykset, Viacorka tviittaa.

Valko-Venäjällä on osoitettu mieltä presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastaan lähes kaksitoista viikkoa.

Viacorka muistuttaa myös, kuinka EU-maiden lähettiläät estivät syyskuussa Nobel-kirjailija Svetlana Aleksijevitšin pidätyksen. EU-maiden lähettiläät päättivät edustustojensa aloittavan ympärivuorokautisen päivystyksen Aleksijevitšin kotona Minskissä.

– Rakkaat Minskiin jääneet diplomaatit, teidän läsnäolollanne on merkitystä, Viacorka toteaa Twitterissä.

Valko-Venäjällä on järjestetty suuria mielenosoituksia viikoittain sen jälkeen, kun Aljaksandr Lukašenka voitti vilpillisinä pidetyt presidentinvaalit elokuussa.

Turvallisuusjoukot ovat puuttuneet mielensoituksiin väkivaltaisesti ja pidättäneet tuhansia ihmisiä.

