Valko-Venäjän oppositiojohtaja: Luovuttaminen johtaisi orjuuteen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valko-Venäjän opposition presidenttiehdokas antoi ensimmäisen haastattelunsa länsimedialle.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle antamassaan haastattelussa Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svetlana Tihanovskaja korostaa, etteivät valkovenäläiset äänestäneet häntä tulevaisuuden presidenttinä, vaan symbolina muutokselle ja vaihtoehdolle.

– En ole luonnoltani johtaja, enkä ole koskaan ollut johtaja, mutta se on nyt minun kohtaloni ja tehtäväni. Minun täytyy olla. Olen eräänlainen symboli. He osoittivat mieltään tulevaisuutensa, oikeuksiensa ja sen puolesta, että saisivat elää vapaassa maassa, ja väkivaltaa vastaan. He eivät äänestäneet minua henkilönä, tulevaisuuden presidenttinä, vaan symbolina muutoksille, sanoi Tihanovskaja.

Valko-Venäjän viranomaiset ovat vastanneet näihin vaatimuksiin väkivallalla, josta saadut ensimmäiset kuvatodisteet järkyttivät Tihanovskajaa.

– Olin erittäin järkyttynyt. Itkin monta tuntia. Minun on vaikea uskoa, että nämä mielenosoittajia hakanneet poliisit olivat valkovenäläisiä, koska minun on vaikea kuvitella, että valkovenäläiset olisivat näin julmia.

Kysymyksiin siitä, mitä Tihanovskajalle tapahtui vaalilautakunnan tiloissa ennen hänen pakoaan Liettuan Vilnaan, hän jätti vastaamatta ja sanoi, ettei voi vielä puhua asiasta. Samoin hän ei voinut kertoa pelkääkö itsensä, miehensä tai lastensa puolesta.

Tihanovskaja kuitenkin vannoo palaavansa takaisin kotimaahansa, kun se on jälleen turvallista. Samaten hän korostaa, ettei periksi antaminen ole mahdollisuus.

– Meillä ei ole oikeutta perääntyä nyt, koska jos nyt niin teemme, meistä tulee orjia.