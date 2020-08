Valko-Venäjän lähettiläs Suomessa: Katsokaa strategista näkokulmaa

Aleksei Samosuevin mukaan maa ei kaipaa kaaosta ja kumousta.

Valko-Venäjän Suomen-suurlähettiläs Aleksei Samosuev luonnehtii elokuun presidentinvaaleja ”testiksi maansa itsenäisyydelle”.

Maata 26 vuotta käytännössä itsevaltaisesti hallinnut presidentti Aljaksandr Lukašenka voitti parin viikon takaiset laajasti vilpillisinä pidetyt vaalit 80 prosentin kannatuksella. Sen jälkeen hallinto on ollut laajojen protestien ja lakkojen kohteena eikä kansanliike näytä pysähtymisen merkkejä. Viranomaiset ovat puuttuneet rauhanomaisiin mielenosoituksiin paikoin väkivalloin, opposition edustajia on vangittu, hallintoa syytetty ihmisoikeusloukkauksista ja tilanteen eskaloitumista pelätty.

Aleksei Samosuevin mukaan presidentti Lukašenka on ilmaissut olevansa valmis muuttamaan Valko-Venäjän poliittista järjestelmää. Hän viittaa viimeaikaisiin mediatietoihin ja toteaa, että yksi tavoitteista voi olla siirtää osa presidentin valtaoikeuksista muille hallituselimille perustuslain muutoksilla.

– Kaikki asianomaiset osapuolet toivotetaan tervetulleiksi ottamaan osaa prosessiin, Samosuev sanoo Verkkouutisille sähköpostitse.

Hänen mukaansa tarvitaan asteittaisia toimia, jotka tapahtuvat Valko-Venäjän kansallisen lainsäädännön puitteissa.

– Näiden muutosten valmistelu, hyväksyminen ja toimeenpano vie aikaa. Prosessin tulisi olla selkeä ja läpinäkyvä ja sen tavoitteena olisi oltava Valko-Venäjän vakauden, itsemääräämisoikeuden ja itsenäisyyden säilyttäminen, Aleksei Samosuev jatkaa.

”Ei puuttumista”

Niin EU-maat kuin Venäjäkin ovat kehottaneet enemmän tai vähemmän suoraan toisiaan olemaan puuttumatta Valko-Venäjän sisäiseen tilanteeseen. EU-johtajat ovat kuitenkin ilmaisseet vahvan tukensa hallintoa vastustaville rauhanomaisille mielenosoittajille ja tuominneet heihin kohdistuneet väkivaltaisuudet. Venäjä on puolestaan ainakin toistaiseksi näyttänyt asettuvan Aljaksandr Lukašenkan hallinnon taakse. Tuen asteesta on kuitenkin epävarmuutta ja presidentin tulevaisuus voi viime kädessä olla Valko-Venäjän turvallisuuskoneiston käsissä.

Venäjällä on Valko Venäjällä runsaasti vaikutusvaltaa. Valko-Venäjän energiasektori ja valtiojohtoinen talous ovat vahvasti riippuvaisia Venäjästä ja maan turvallisuuspalveluilla on poikkeuksellisen voimakas linkki Venäjän tiedusteluun. Venäjän suoraa sotilaallista puuttumista tilanteeseen on kaikesta huolimatta pidetty epätodennäköisenä. Toisaalta on myös lähes mahdotonta kuvitella, että Kreml olisi valmis päästämään Valko-Venäjän liukumaan pois etupiiristään – tai että Valko-Venäjä edes siihen nykyrealiteettien valossa kykenisi.

Suurlähettiläs Aleksei Samosuev vakuuttelee maansa selviytyvän poliittisessa myllerryksessä omin päin.

– Olen varma, että Valko-Venäjä kykenee hallitsemaan tämän prosessin itse ja ilman ulkopuolista apua, sovittelua – tai mikä pahempaa – painostusta tai puuttumista, Aleksei Samosuev sanoo.

– Tämä [vallan järjestely] tulisi järjestää rauhanomaiseen ja rahalliseen tapaan – ei kaaoksen ja vallankumouksen keskellä, hän jatkaa.

Samosuev viittaa myös Valko-Venäjän valtakunnansyyttäjän lausuntoihin ja toteaa, että kaikki poliisin väärinkäytökset tullaan kyllä tutkimaan. Ulkovaltojen huolia myös vaaleista on suurlähettilään mukaan kuunneltu.

EU-johtajien voimakkaat puheenvuorot eivät kuitenkaan kerää kiitosta.

– Voin sanoo, että me Valko-Venäjällä olemme pahoillamme siitä, että EU:n edustajilla on kiire julkaista tärkeitä poliittisia lausuntoja maastamme, ilman että he yrittävät arvioida ja tutkia tilannetta objektiivisesti, Aleksei Samosuev muotoilee.

– Me myönnämme, että ongelmallisia tilanteita on sattunut ja ymmärrämme EU:n huolet, mutta pyydämme tarkastelemaan tilannetta Valko-Venäjällä ja sen ympärillä strategisesta näkökulmasta, hän jatkaa.

Samosuevin mukaan EU:n tulisi tehdä Valko-Venäjän tilanteesta ja sen suhteen otettavista askeleista selväpäinen arvio ”ilman mitään tunteita”.