Valko-Venäjän kaappaama journalisti kotiarestiin

Valko-Venäjä toteutti toukokuussa operaation, jossa RyanAirin Ateenasta Vilnaan matkalla ollut siviililento pakotettiin laskeutumaan Minskiin pommiuhkauksen varjolla. Koneessa ollut oppositiotoimittaja Raman Pratasevitš pidätettiin laskeutumisen jälkeen.

Nyt Pratasevitš on asetettu tyttöystävänsä kanssa kotiarestiin, miehen isä kertoo BBC:lle.

Pratasevitšia vastaan on nostettu lukuisia syytöksiä muun muassa levottomuuksien lietsomisesta ja hän voi saada jopa 15 vuoden vankilatuomion. Myös tyttöystävä kohtaa samoja syytteitä.

Valko-Venäjän maanpaossa olevan oppositiojohtaja Svetlana Tihanovskajan neuvonantaja Franak Viatšorka sanoo BBC:lle, että Valko-Venäjän KGB:n agentteja asuu Pratasevitšin kanssa samassa asunnossa tarkkailemassa hänen jokaista liikettään. Hänen mukaansa siirto vankilasta kotiarestiin liittyy Euroopan Unionin Valko-Venäjälle asettamiin pakotteisiin.

Pratasevitš nähtiin ulkoilemassa minskiläisessä puistossa torstaina. Viatšorkan mukaan ulkoilu liittyi Valko-Venäjän hallituksen kuvaamaan propagandavideoon.

Raman and Sofia are still hostages. Yesterday, Lukashenka’s propaganda was shooting the film with them both, to show how happy they are in Minsk. Don’t trust a single word! We are dealing with the corrupted regime built on lies and terror, which play with people’s lives. pic.twitter.com/5UTxI1gPLJ

— Franak Viačorka (@franakviacorka) June 25, 2021