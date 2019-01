Valko-Venäjän johtaja antoi Vladimir Putinille perunoita ja laardia

Radio Free Europe kertoo Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan tuoneen äskeisellä vierailullaan Kremliin neljä säkkiä perunoita ja rasian laardia eli sianihraa.

Kyseessä oli joululahja Venäjän presidentti Vladimir Putinille.

Lukashenkan puhemiehen mukaan perunat olivat ”eliittilaatuja” presidentin omasta puutarhasta. Laardista puhemies ei maininnut.

Four bags of potatoes and a tub of lard. That’s what Belarusian President Alyaksandr Lukashenka reportedly handed over to Vladimir Putin as a Christmas present. https://t.co/0ouRPcrouk pic.twitter.com/UrmgfGZsfb

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) December 30, 2018