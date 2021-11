”Valko-Venäjän härski operaatio” – ”Suomen raja on voitava sulkea”

Kokoomusedustajan mukaan turvapaikkajärjestelmä on rikki.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestmanin mukaan nykyinen turvapaikkajärjestelmä on osoittautunut toimimattomaksi.

– Se on altis väärinkäytöksille, kuten Valko-Venäjän härski operaatio jälleen osoittaa, Vestman kirjoittaa Twitterissä.

Hän viittaa EU:n itäiselle ulkorajalle ilmaantuneisiin suuriin siirtolaismääriin. Valko-Venäjän turvallisuusjoukot ovat ohjanneet viime aikoina pääasiassa Lähi-idästä, Afrikasta ja Aasiasta kotoisin olevia henkilöitä kohti Liettuan ja Puolan rajaa. Hybridioperaatioksi kuvailtu toiminta on nähty kostona presidentti Aljaksandr Lukašenkan hallintoa vastaan asetetuille pakotteille.

Kansanedustaja kehottaa Suomea varautumaan vastaaviin tilanteisiin.

– Suomen raja on voitava sulkea laajamittaisen maahantulon uhatessa – aivan kuten muutkin EU:n rajavaltiot, viimeksi Liettua, ovat tehneet, Heikki Vestman sanoo.

Ryhmä kokoomuksen kansanedustajia on jättänyt eduskunnassa aihetta koskevan kirjallisen kysymyksen. Siinä muistutetaan, että loppuvuoden 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana Venäjältä Suomeen tuli 1 757 turvapaikanhakijaa pelkästään Lapin Raja-Joosepin ja Sallan rajanylityspaikoilta.

Pääosa heistä oli Afganistanin, Syyrian, Intian ja Bangladeshin kansalaisia. Siirtolaisvirta päättyi yksittäisten raja-asemien sulkemiseen kolmansien maiden kansalaisilta sekä lopulta valtiojohtajien tapaamisen myötä.

– Kokoomus on vaatinut lainsäädäntöä, jossa kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi turvapaikanhakua voidaan rajoittaa ja estää tilapäisesti laajamittaisen maahantulon tilanteessa. Oikeusministeriössä on ryhdytty julkisuuden tietojen mukaan valmistelemaan valmiuslain ajantasaistamista, mutta laajamittaisen maahantulon osalta tuo ylivaalikautinen valmiuslain kokonaisuudistus ei tuo riittävän nopeita ratkaisuja, kun ottaa huomioon kohonneen riskiarvion. Muutokset lainsäädäntöön pitäisi valmistella nopeutetulla aikataululla, kysymyksessä todetaan.

