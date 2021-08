”Valko-Venäjän diktatuuri kärvistelee Kremlin almujen varassa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rajan yli tapahtuva salakuljetus on asiantuntijan mukaan osa Venäjän antaman tuen omalaatuista yhtälöä.

Valko-Venäjä on ollut käytännössä koko itsenäisyytensä ajan taloudellisesti riippuvainen Venäjän sille kanavoimasta tuesta. Viimeksi tänä kesänä diktaattori Aljaksandr Lukašenkan sortohallinto on lainannut saksalaisen Deutsche Wellen mukaan noin 423 miljoonaa euroa vastaavan summan Venäjältä ja saman verran vain puoli vuotta aiemmin.

Asiantuntijat jakavat Kremlin talousavun Valko-Venäjälle kahteen kategoriaan: lailliseen ja peiteltyyn. Kummankin motiivit liittyvät DW:n mukaan ensisijaisesti muihin kuin taloudellisiin näkökohtiin ja molemmat kuormittavat Venäjän valtion budjettia.

Kaikkein ilmeisimmän tuen kerrotaan kohdistuvan Valko-Venäjän energiasektoriin, jolle Venäjä toimittaa halpaa venäläistä maakaasua sekä tullivapaata öljyä edelleen jalostettavaksi.

– Viimeisten 20 vuoden aikana kaasun hinnat Valko-Venäjällä ovat nousseet vain kahdesti eurooppalaiselle tasolle. Molemmilla kerroilla Valko-Venäjä keskeytti maksunsa ja vaati alennusta, Moskovan energiainstituuttia edustava Sergei Kondratjev sanoo DW:lle.

Instituutti arvioi Venäjän tukeneen Valko-Venäjän öljyteollisuutta vuosina 2011–2020 yhteensä jopa noin 30 miljardilla ja kaasusektoria noin 16 miljardilla eurolla. Näiden subventioiden lisäksi Venäjä on myöntänyt Valko-Venäjälle yhä uusia edullisia (ja laillisia) lainoja.

– Rajan yli tapahtuva salakuljetus on myös näytellyt osaa maan talouden tukemisessa. Ilman Valko-Venäjän ja Venäjän välisiä rajatarkastuksia ja suosituimmuusaseman ansiosta laiton kauppa on kukoistanut. Vaikka salakuljetuksen taloudellinen mittakaava kalpenee Venäjän virallisten lainojen rinnalla, se on silti merkittävä – ja se myös verottaa Venäjän kassakirstuja, DW toteaa.

Valko-Venäjältä Venäjälle salakuljetetaan Kondratjevin mukaan muun muassa pakotteiden alaisia EU-tuotteita uudelleen brändättyinä ja väärennettyjen tulliasiakirjojen turvin. Pelkästään savukkeiden salakuljetuksessa on hänen mukaansa kyse miljardien eurojen arvoisesta pimeästä liiketoiminnasta.

Kreml ei Kondratejevin mukaan tue mitään muuta maata yhtä avokätisesti kuin Valko-Venäjää. Näin tapahtuu edelleen, vaikka tuki eri muodoissaan kuormittaa Venäjän omaa taloutta yhä raskaammin eikä Valko-Venäjän taloudessa ole paremmista ajoista tietoakaan.