”Valko-Venäjän diktaattori uhkaa nyt Ukrainaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Euroopan turvallisuustilanne on Brian Whitmoren mukaan vakavasti järkkymässä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukašenka rakentavat apulaisprofessori Brian Whitmoren mukaan yhteistä akselia Ukrainaa vastaan.

Lukašenka, jota Whitmore luonnehtii Putinin pikku apulaiseksi, on aiemmin tuominnut Krimin valtauksen, mutta ilmoitti maanantaina maansa olevan nyt valmis taistelemaan Venäjän rinnalla. Myöhemmin samana päivänä Valko-Venäjän puolustusministeri ilmoitti Venäjän ja Valko-Venäjän asevoimien yhteisestä sotaharjoituksesta Ukrainan rajan tuntumassa.

– Kaukana ovat ne ajat, jolloin Lukašenka vannoi, ettei hän ikinä antaisi Venäjän käyttää maansa aluetta hyökkäykseen toista valtiota vastaan. Kremlin avokätisyydestä täysin riippuvaisena hän on heittäytynyt täysillä mukaan Putinin revansismiin, Whitmore kirjoittaa Atlantic Councilin julkaisemassa artikkelissa.

– Tämä yhdistettynä Venäjän sotilaallisen läsnäolon jatkuvaan vahvistumiseen Valko-Venäjällä on huolestuttavin Naton itäisen sivustan turvallisuustilanteeseen vaikuttava muutos sen jälkeen, kun Venäjä vuonna 2014 valtasi Krimin ja aloitti hyökkäyksen Itä-Ukrainan Donbassiin, hän toteaa.

Kun Yhdysvaltojen huomio suuntautuu yhä enemmän Kiinaan, Venäjän Eurooppaan kohdistama sotilaallinen uhka on Whitmoren mukaan aiempaa suurempi.

– Viimeisen vuoden aikana Valko-Venäjää on järjestelmällisesti militarisoitu. Samaan aikaan Venäjän ja Valko-Venäjän asevoimat ovat jatkaneet keskinäistä sulautumistaan. Valko-Venäjästä on tullut käytännössä Venäjän läntisen sotilaspiirin jatke, millä on vakavia seurauksia Natoon kuuluvien Latvian, Liettuan ja Puolan samoin kuin Ukrainan turvallisuudelle, hän sanoo.

– Kremlin johtajan palkitseminen uudella huipputapaamisella (Joe) Bidenin kanssa olisi omiaan vain rohkaisemaan häntä uusiin aggressiivisiin toimiin. Naton pitäisi sen sijaan ryhtyä tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin, kuten vahvistamaan joukkojensa läsnäoloa itäisellä sivustallaan jäsen- ja kumppanimaidensa turvaamiseksi, hän painottaa.