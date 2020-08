Valko-Venäjällä varaudutaan suureen mielenosoitukseen

Valko-Venäjän pääkaupungissa Minskissä varaudutaan presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastustavaan suurmielenosoitukseen, uutisoi The Guardian.

Järjestäjien mukaan ”Marssi uuden Valko-Venäjän puolesta” pyrkii näyttämään, että useita viikkoja jatkuneet mielenilmaukset eivät ole laantumassa. Viime sunnuntaina Minskissä järjestetty samankaltainen suurmielenosoitus oli maan historian suurin, jonne kokoontui BBC:n mukaan yli 100 000 ihmistä.

Odotettavissa kuitenkin on, että sateinen sää ja miliisin tiesulut voivat vähentää osallistujamäärää. Lisäksi sosiaalisessa mediassa on esiintynyt videoita armeijan ja miliisin rekoista sekä mellakkapoliiseista Minskin keskustassa.

CNN:n toimittajan Frederik Pleitgenin Twitteriin lataamassa videossa näkyy, kuinka miliisin ja armeijan ajoneuvoja on kerääntynyt lähelle Itsenäisyysaukiota, jossa mielenosoitus on tarkoitus järjestää.

BBC:n mukaan Lukašenka on syyttänyt mielenosoituksista länsimaita ja todennut, että Nato haluaa hajottaa Valko-Venäjän ja syöstä hänet vallasta. Lukašenka on myös komentanut Valko-Venäjän armeijan yksiköitä siirtymään maan länsirajoille.

– [Länsimaat] yrittävät horjuttaa tilannetta maassamme, pyrkien kaatamaan lailliset viranomaiset, Lukašenka väitti.

Nato taas on huomauttanut, että se ei muodosta uhkaa Valko-Venäjälle, eikä se ole lisännyt joukkojen määrää Valko-Venäjän lähialueilla.

More: video of massive amount of military and riot police gathering off independence square where the big opposition demo is set to happen today in Minsk #Belarus #CNN pic.twitter.com/bB86wTzv96

— Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) August 23, 2020