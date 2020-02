Valko-Venäjä kuohuu – ”Venäjä on pettänyt”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo vieraili maassa lauantaina.

Valko-Venäjällä kuohui Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeon vierailun alla. RFE/RL on koonnut viimeisten viikkojen tapahtumia yhteen Valko-Venäjää käsittelevässä artikkelissaan.

Moskova on laskenut öljyntuontia Valko-Venäjälle ja Minskissä on käännytty Norjan puoleen.

Presidentti Aljaksandr Lukašenka on nimittänyt maan asevoimille uuden puolustusministerin, uuden henkilöstöpäällikön ja uuden päällikön turvallisuusneuvostolle. Tammikuun lopussa uudet johtajat määräsivät pikaharjoituksia asevoimien valmiuden sekä toimintakyvyn tarkistamiseksi.

Venäjän öljyviennistä syvästi riippuvainen Valko-Venäjä antoi rajua arvostelua itäiselle naapurilleen. RFE/RL:n mukaan Lukašenka on käyttänyt selkeää kieltä siitä, kuinka Venäjä on ”pettänyt heidät”.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes arvioi, että Lukašenkan teot eivät ole ennen näkemättömiä, mutta kertovat siitä, että jotain on meneillään.

– Yleinen tunne on, että jotain on meneillään. Tilanne on luultavasti kokonaisuudessaan vakavampi, kuin ennen, Moshes kommentoi.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo vieraili lauantaina Valko-Venäjällä. Kyseessä oli korkein vierailu Yhdysvaltain taholta viiteen kuukauteen. Viimeksi elokuun lopussa, tuolloin kansallisen turvallisuuden neuvonantajana toiminut, John Bolton vieraili Minskissä.

Pompeo on ensimmäinen Yhdysvaltain ulkoministeri ja korkein hallituksen ministeri, joka vierailee Minskissä vuoden 1994 jälkeen.

Pompeon ja Boltonin vierailut ennakoivat RFE/RL:n mukaan huomattavaa suunnanmuutosta Yhdysvaltain ja Valko-Venäjän välisisssä suhteissa. Minskissä Pompeo korosti edistystä kahdenvälisissä suhteissa.

– Olemme luottavaisia siihen, että voimme saada aikaan todellista edistystä suhteidemme kaikissa ulottuvuuksissa, Pompeo kommentoi vierailun yhteydessä järjestyssä lehdistötilaisuudessa.

Ennen vierailua Yhdysvaltain ulkoministeriö tiedotti, että vierailun tarkoituksena oli korostaa Yhdysvaltain sitoutumista suvereeniin, itsenäiseen, vakaaseen ja vauraaseen Valko-Venäjään sekä kahdenvälisten suhteiden normalisointiin. Pompeo kertoi, että Yhdysvallat nimittää pian uuden suurlähettilään Valko-Venäjälle.

Pompeo jatkaa matkaansa Kazakstaniin ja Uzbekistaniin.