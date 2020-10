”Valko-Venäjällä harjoitetaan systemaattista valtioterroria”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Europarlamentaarikko on huolissaan Valko-Venäjän huonontuvasta tilanteesta.

Europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok.) mukaan Valko-Venäjän tilanteessa on viitteitä kiihtyvästä ja systemaattisesta valtioterrorista. Valko-Venäjältä muun muassa viikonlopun aikana tulleiden tietojen mukaan väkivalta mielenosoittajia ja demokratia-aktivisteja kohtaan on kiihtynyt.

– Aljaksandr Lukashenkalle uskolliset ONOM-joukot ovat jälleen käyttäneet silmitöntä väkivaltaa demokratialiikettä vastaan. Kyse on valtioterrorista, jossa pyritään alistamaan kansalaisliikehdintä väkivallalla ja pelottelulla, Virkkunen sanoo.

Hän pitää EU:n ulkoministereiden päätöstä, joka mahdollistaa Lukashenkan lisääminen unionin pakotelistalle, oikeana.

– Lukashenkan jättämistä listan ulkopuolelle perusteltiin halulla luoda EU:n tuella keskusteluyhteys Lukashenkan ja opposition välille. Tämä on hankalaa, jos Lukashenka itse on suoraan EU-pakotteiden kohteena, Virkkunen kertaa.

– Tavoiteltua keskusteluyhteyttä ei kuitenkaan ole saatu avattua, vaan väkivalta on pakotepäätöksen julkistamisen jälkeen vain kiihtynyt. Siksi on hyvä, että ulkoministerit tekivät nyt päätökset, joiden kautta muun muassa matkustusrajoituksia ja varojen jäädyttämistä voidaan kohdistaa suoraan Lukashenkaan itseensä.

Virkkunen on huolissaan siitä, että Valko-Venäjän tilanne on väistynyt Suomessa julkisen keskustelun agendalta. Näin on hänen mukaansa tapahtunut myös monissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Väkivalta mielenosoittajia kohtaan kuitenkin jatkuu edelleen, eikä tilanne ole parantunut.

– Usein tällaisissa tilanteissa käy niin, että ensin mediahuomio on suurta, mutta sitten hiipuu. Tällöin riskinä on, että rohkeasti kadulle lähteneet mielenosoittajat joutuvat asteittain koventuvien kostotoimien kohteeksi, kun maailman silmät eivät enää ole suunnattu heihin. Tätä ei saa päästää tapahtumaan Valko-Venäjällä, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mukaan vilpillisistä vaaleista alkaneet mielenosoitukset ovat jatkuneet jo kaksi kuukautta, mutta enää viimeisten viikkojen aikana tilanne ei ole juuri muuttunut.

– Ihmiset pysyvät kiihtyvästä väkivallasta huolimatta kaduilla, koska he tietävät, että luovuttaminen johtaisi massiiviseen kostoaaltoon, jolta kukaan ei ole turvassa. Lukashenka taas pysyy vallassa niin kauan, kun turvallisuusjoukot häntä tukevat, Virkkunen sanoo.

Virkkunen toteaa, että Valko-Venäjän tilanteen on hankala ja siihen liittyvän monitahoisia geopoliittisia herkkyyksiä.

– On epävarmaa, minkälaiseen kehitykseen ja Venäjän reaktioon Lukashenkan väistyminen johtaisi. Samalla kyse on valkovenäläisten oikeudesta demokratiaan ja vapauteen. On meidän jokaisen vastuulla, että mielenosoittajia ei unohdeta, hän sanoo.