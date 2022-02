Valko-Venäjä väittää ampuneensa Ukrainan lennokin alas

Lennokin sanotaan tehneen tiedustelulennon Brestin kaupungin yllä.

Valko-Venäjän ulkoministeriö syyttää Ukrainaa lennokin lennättämisestä Valko-Venäjän ilmatilassa, kertoo valkovenäläinen toimittaja Tadeusz Giczan Twitterissä.

Lennokin väitetään tehneen tiedustelulennon Brestin kaupungissa sijaitsevan sotaharjoitusalueen yllä 24. tammikuuta. Valko-Venäjän hallinto on esitellyt kuvia väitetysti alasammutusta lennokista.

Valko-Venäjän ulkoministeriö on kutsunut Ukrainan suurlähettilään puhutteluun. Ukraina kiistää väitteet.

Kyseessä on Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan uusi provokaatio, sanoo Franak Viacorka. Hän toimii maan oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskajan neuvonantajana.

– Lukashenka tekee ukrainalaisista vihollisiamme, mutta valkovenäläiset eivät usko näitä valheita, Viacorka tviittaa.

Ukrainan tilanne on kärjistynyt äärimmilleen. Venäjä on keskittänyt Ukrainan ympärille ja Valko-Venäjälle valtavan määrän sotilaita ja kalustoa. Venäjän ja Valko-Venäjän on tarkoitus järjestää sotaharjoitus Valko-Venäjän alueella helmikuussa. Venäjän pelätään aloittavan uuden hyökkäyksen Ukrainaan.

Venäjä esitti joulukuussa kovia vaatimuksia Yhdysvalloille ja Natolle. Venäjä vaatii muun muassa, että Nato ei saisi laajeta uusiin jäsenmaihin Itä-Euroopassa. Länsimaat ovat tyrmänneet vaatimukset. Naton ovien sanotaan pysyvän avoimina.

Länsimaiden ja Venäjän välillä käydyissä diplomaattisissa keskusteluissa ei ole vielä saatu aikaan läpimurtoa.

Belarusian MFA summoned the Ukrainian ambassador over a Ukrainian drone that allegedly entered the Belarusian airspace on 24 January for reconnaissance over the Brest training ground. Belarus shows pictures of the downed drone. Ukraine denies. pic.twitter.com/oX3UEkGUXU — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) February 3, 2022

A new provocation by Lukashenka. The regime's foreign ministry called out the Ukrainian Ambassador & accused 🇺🇦 of launching a drone in Belarusian airspace. 🇺🇦 challenge this allegation. Lukashenka is making Ukrainians our enemies, but Belarusians will not believe these lies. — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 3, 2022