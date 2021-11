Valko-Venäjä sulki yllättäen öljyputken Puolaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Väliaikaisen sulun syyksi kerrotaan äkillinen korjaustarve.

Valko-Venäjä on ilmoittanut sulkevansa Puolan kautta kulkevan öljyputkensa väliaikaisesti. Syyksi kerrotaan ”suunnittelemattomat korjaukset”. Ystävyys-putki vie Keski-Venäjän öljyä Puolaan, Unkariin, Tshekkiin ja Saksaan.

Asiasta uutisoivan Venäjän valtion media RT:n mukaan Venäjän valtion öljyjätti Transneft on ilmoittanut, että sulku aiheuttaa väliaikaista häiriötä toimituksiin. Äkillisten korjausten odotetaan valmistuvan viikonloppuun mennessä. Valkovenäläisten mukaan katkoksen ei pitäisi vaikuttaa öljytoimituksiin kuukausitasolla.

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka uhkasi hiljattain, että Valko-Venäjä voisi katkaista kaasun siirron Länsi- ja Keski-Eurooppaan siirtolaiskriisin takia. Valko-Venäjä on siirtänyt maahan tuhansittain siirtolaisia ja lähettänyt heitä etenkin Puolan rajalle. Puola on estänyt siirtolaisten maahantulon ja rajan tilanne on kireä.