Valko-Venäjä sokaisee Puolan rajalla valoilla – tältä se näyttää

Puolan hallituksen mukaan tilanne Valko-Venäjän vastaisella rajalla on jatkunut kireänä koko viikonlopun ajan.

Maan rajavartiolaitos on kirjannut satoja tunkeutumisyrityksiä, joiden yhteydessä on käytetty myös väkivaltaa ja esimerkiksi heitetty poliiseja kivillä.

Valko-Venäjän sotilaiden kerrotaan vaurioittaneen raja-aitaa ainakin yhdestä kohtaa. Puolalaispoliiseja, sotilaita ja rajavartijoita yritettiin sokaista hetkellisesti laservaloilla ja vilkkuvalla strobovalolla. Heitä kohti heitettiin myös kyynelkaasua.

– Estimme jälleen uuden yrityksen ylittää Puolan ja Valko-Venäjän raja laittomasti, Puolan pääministerin kanslia tiedottaa.

Maan puolustusministeriön mukaan Valko-Venäjän provokaatiot jatkuivat sunnuntain aikana. Puolalaissotilaita kohti heitettiin kiviä kahteen eri otteeseen, mutta kukaan ei loukkaantunut.

Siirtolaisten keskuudessa on tiettävästi levitetty perättömiä tietoja, joiden mukaan Saksasta olisi saapumassa maanantain aikana suuri määrä busseja noutamaan henkilöt Puolan läpi.

#Belarus seeks to escalate tensions on border with Poland. Last night, Belarusian forces used a vehicle to tear down the barbed-wire border fence. Our patrols were blinded by strobe lights and laser beams, tear gas was used by migrants against PL forces.https://t.co/g37bJ2KPnN

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 13, 2021