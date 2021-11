Valko-Venäjä pyytää maahan Venäjän ballistisia ohjuksia

Valko-Venäjä korostaa kuitenkin, ettei se tarvitse venäläisiä tukikohtia.

Valko-Venäjän valtiollinen uutistoimisto BelTA lainaa maan puolustusministerin, kenraaliluutnantti Viktor Hreninin Al-Jazeeralle antamaa haastattelua. Hrenin toivoo Valko-Venäjän saavan lyhyen matkan ballistisia Iskander-ohjuksia.

– Iskander on erittäin hyvä ohjusjärjestelmä. Puolustusministeriöt ovat työskennelleet [järjestelmän mahdolliseksi toimittamiseksi Valko-Venäjälle] valtionpäämiehemme [diktaattori Aljaksandr Lukašenkan] ohjeiden mukaisesti. Näemme, että Venäjän federaatio on jo ottanut käyttöön kaikki tarvitsemansa ohjusjärjestelmänsä ja myös me haluaisimme niistä muutaman. Venäjällä ja Valko-Venäjällä on yhteinen alueellinen sotatoimiyhtymä, johon nämä ohjusjärjestelmät kuuluvat. Jos tarpeen, ne kuljetetaan alueellemme käyttöämme varten.

Hrenin arvelee ohjusten toimitettavan ”pian”. Lisäksi Valko-Venäjällä on oma raketinheitinjärjestelmänsä Polonez, jonka kantama on hieman alle 300 kilometriä eli jotakuinkin samalla tasolla Iskander-ohjusten kanssa. Puolustusministerin mukaan Venäjän sotilastukikohtia Valko-Venäjä ei kuitenkaan tarvitse.

– Voin lainata presidenttiämme: miksi tarvitsisimme venäläisiä tukikohtia täällä? Meillä on Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliitto. Meillä on yhteinen alueellinen sotatoimiyhtymä, joka kattaa koko Valko-Venäjän armeijan ja joitain Venäjän armeijan yksiköitä. Arviomme mukaan nämä riittävät. Jos tarpeen, Venäjä on hyvin lähellä, ja sieltä voivat tulla kaikki alueellemme. Ei meidän tarvitse perustaa ylimääräisiä lentotukikohtia tai muita. Ei ole tarvetta.

Hreninin mukaan Valko-Venäjä on muodostanut ”toisenlaisen järjestelmän strategisen liittolaisensa” Venäjän kanssa.

– Me koulutamme asevoimiamme taistelukoulutuskeskusten puitteissa ja järjestämme yhteistä aktiivipalvelusta. Perehdymme uuteen kalustoon ja kokemuksiin. Jaamme myös kokemuksiamme. Tämä riittää. Tämän takia meillä ei tule olemaan [venäläisiä] sotilastukikohtia. Mutta jos tarve on, tulee koko Venäjän armeija olemaan täällä, kuten presidenttimme sanoi.