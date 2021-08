Valko-Venäjä on tuonut tunnuksettomia joukkoja Latvian rajalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Latvialaisten rajavartijoiden mukaan valkovenäläiset jakavat ampumasektoreita rajalla.

Valko-Venäjä on lähettänyt Latvian vastaiselle rajalleen tunnuksettomia sotilaita. Rajalla on alettu myös havaita raskaasti aseistautuneita joukkoja, kertoo Latvian puolustusministeriön media Sargs.lv.

Rajan tilanne on ollut kireä Valko-Venäjältä Latviaan pyrkivien siirtolaisten takia. Tämän vuoden aikana siirtolaisia on tullut maahan tuhansia. Siirtolaisten virtaa pidetään yleisesti Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan hallinnon organisoimana hybridioperaationa. Valkovenäläisiä rajanviranomaisia on muun muassa kuvattu tuomassa siirtolaisia rajalle ja pakottamassa heitä sen yli.

Latvia on reagoinut tilanteeseen sulkemalla käytännössä rajansa. Valko-Venäjä ei puolestaan ole päästänyt maastorajoilta käännytettyjä siirtolaisia takaisin maahan. Tämä on jättänyt siirtolaisryhmiä jumiin taivasalle raja-alueelle.

Tunnuksettomia erikoisjoukkoja

Latvian puolustusministeriön median mukaan Valko-Venäjä on lisännyt rajalla olevia joukkoja. Nyt alueella kerrotaan liikkuvan erikoisyksiköiden sotilaita sekä ”puolisotilaallisia tunnuksettomia” joukkoja.

Vielä kuukausi sitten rajalla kulki latvialaisten mukaan Valko-Venäjän puolella yksittäisiä rajavartioita. Nyt alueella on pysyvä sotilaallinen läsnäolo, suurempia partioita ja kiinteitä tarkastuspisteitä.

Latvialaisten kerrotaan havainneen hiljattain, että Valko-Venäjän puolella rakennetaan myös leirejä, joihin voitaisiin majoittaa nykyistä suurempi määrä joukkoja.

Viime päivinä alueella on myös alkanut näkyä tarkkuuskivääreillä ja konekivääreillä aseistettuja valkovenäläisiä sotilaita. Latvialaisten mukaan aseita näkyy paikoissa, joissa ”niitä ei ehdottomasti tarvita”. Tämän todetaan kertovan siitä, että Valko-Venäjän puolella vallitsee hämmennystä rajan tilanteesta ja latvialaisten aikeista.

Sargs.lv kertoo myös latvialaisten rajalla kuulemasta huolestuttavasta keskustelusta. Valkovenäläisten rajavartijoiden kerrotaan jakaneen keskenään ampumasektoreita ja valinneen, kuka heistä ”poistaa” kenetkin Latvian puolelta. Tällaista kohteiden valintaa kerrotaan tapahtuvan jokaisen vuoronvaihdon jälkeen Valko-Venäjän puolella.

Haastateltujen latvialaisten rajavartijoiden mukaan tämä kielii siitä, että Valko-Venäjän joukoille on jo annettu taktisia suunnitelmia tilanteen kärjistymistä varten.