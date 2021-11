”Valko-Venäjä määräsi uuden vyöryn” – laukauksia ammuttu Puolan rajalla

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka määräsi taas siirtolaisvyöryn Puolan-vastaiselle rajalle samana päivänä, kun EU:n ulkoministerit päättivät uusista Valko-Venäjän vastaisista pakotteista, toteaa liettualainen meppi Petras Austrevicius Twitterissä.

– Länsimaiden pitää eristää Valko-Venäjä kansainvälisestä pankkijärjestelmästä. Tehdään tarpeellisia asioita ajoissa, hän sanoo.

Austrevicius viittaa valkovenäläisen toimittajan Tadeusz Giczanin Twitterissä jakamaan videoon, joka näyttää suuren ihmisjoukon hajottavan aidan raja-alueella. Kyseessä ei hänen mukaansa ole kuitenkaan varsinainen raja-aita.

– Paikalla on todellakin paljon ihmisiä, jono oli noin yhden kilometrin mittainen. Osa ihmisistä lähtee edelleen leiristä, Giczan tviittaa.

Giczan on jakanut Twitter-tilillään myös Puolan puolustusministeriön julkaiseman videon, jolla Valko-Venäjän puolelta ammutaan laukauksia mitä ilmeisimmin paukkupatruunoilla.

Puolan hallituksen mukaan tilanne Valko-Venäjän vastaisella rajalla on jatkunut kireänä koko viikonlopun ajan. Maan rajavartiolaitos on kirjannut satoja tunkeutumisyrityksiä, joiden yhteydessä on käytetty myös väkivaltaa ja esimerkiksi heitetty poliiseja kivillä.

Sunnuntaina rajan tuntumaan saapui runsaasti aseistautuneita Valko-Venäjän turvallisuusjoukkoja. Puolan rajavartiolaitoksen mukaan alueelle tuodut siirtolaiset vaikuttivat aiempaa levottomammilta, minkä lisäksi paikalle oli ilmaantunut uutiskanavan ajoneuvo. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

EU syyttää Valko-Venäjää siirtolaisten houkuttelemisesta ja lennättämisestä Minskiin ja kyyditsemisestä EU:n ulkorajalle. EU katsoo Valko-Venäjän toimien olevan kosto maalle asetetuista pakotteista.

Lukashenka sanoi maanantaina, että Valko-Venäjä pyrkii palauttamaan Puolan rajalle kerääntyneet siirtolaiset kotimaihinsa eikä halua kriisin kärjistyvän konfliktiksi.

