Valko-Venäjä sanoo pysäyttäneensä ilmatilaloukkauksen

Valko-Venäjän puolustusministeriö ilmoitti maanantaina aamupäivällä, että maan ilmatilaa yritettiin loukata, kertoo valkovenäläinen toimittaja Hanna Liubakova Twitter-tilillään.

Puolustusministeriön mukaan ”Liettuasta lähetettiin kahdeksan Valko-Venäjän hallinnon vastaisilla symboleilla varustettua ilmapalloa”.

Puolustusministeriö kertoo ”pysäyttäneensä provokaation”.

Sunnuntaina järjestetyn Valko-Venäjän opposition suurmielenosituksen kerrotaan sujuneen rauhallisesti ilman yhteenottoja mielenosoittajien ja mellakkapoliisien välillä.

Presidentti Aljaksandr Lukašenka on kuitenkin määrännyt protestit lopetettaviksi maanantaihin mennessä. Hallinnon on arveltu ryhtyvän vangitsemaan enemmän opposition edustajia.

Turvallisuusjoukot ovat aiemmin hajottaneet mielenosoituksia väkivaltaisesti. Opposition mukaan 26 vuotta maata johtanut presidentti Lukašenka väärensi presidentinvaalien tuloksen.

Lukašenka on syyttänyt mielenosoituksista länsimaita ja todennut, että Nato haluaa hajottaa Valko-Venäjän ja syöstä hänet vallasta. Lukašenka on myös komentanut Valko-Venäjän armeijan yksiköitä siirtymään maan länsirajoille.

Naton mukaan se ei muodosta uhkaa Valko-Venäjälle, eikä se ole lisännyt joukkojen määrää Valko-Venäjän lähialueilla.

