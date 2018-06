Välittäjät huolissaan: Pankit tulppana asuntokaupassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kauppa-aikojen saaminen on tuskan takana pankin vanhoille asiakkaillekin, kertoo Suomen Kiinteistönvälittäjät ry.

Lainansaannin hankaluus ja pankkipalvelujen heikentynyt saatavuus herättäneet huolta kiinteistövälittäjien keskuudessa.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n mukaan pankit ovat nyt tulppana asunnonhankinnassa. Kauppa-aikojen saaminen on yhdistyksen mukaan usein tuskan takana pankin vanhoille asiakkaillekin. Lainaneuvottelut ovat puolestaan hitaita, eivätkä vuokra-asunnosta omaan asuntoon haluavat hyvätuloisetkaan tahdo saada lainaa.

Asuntokauppaan tulee yhdistyksen mukaan myös jonkin verran vaikuttamaan omarahoitusosuuden nosto heinäkuun alussa 15 prosenttiin muilta kuin ensiasunnon ostajilta. Yhdistys ennustaa, että kauppamäärät nousevat kesäkuussa ennen asetuksen voimaantuloa ja laskevat hieman sen jälkeisinä kuukausina.

Välittäjät luottavaisia heinä-syyskuun markkinakehitykseen

Suomen Kiinteistönvälittäjien tuoreessa kyselyssä 78 prosenttia välittäjistä arvioi kysynnän nousevan tai ainakin pysyvän ennallaan heinä-syyskuussa.

– Suuret alueelliset erot hintojen nousussa ovat tasoittumassa kautta Suomen, ennustaa Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Pääkaupunkiseudulla markkinat ovat välittäjien mukaan tasaantumassa, ja kerrostalojen kysyntä painottuu alueen kehyskuntiin. Länsimetron vaikutuksia välittäjät pitävät kaksijakoisina, sillä radanvarsi myy hyvin, mutta Kirkkonummi kärsii yhteyksien hidastumisesta.

Pientalojen kysyntä on pääkaupunkiseudulla kasvanut välittäjien mukaan selvästi, mutta kehyskunnissa haasteina ovat myyjien ja ostajien väliset näkemyserot vanhojen omakotitalojen hinnoista.

Turun seudulla puolestaan telakka ja autotehdas pitävät asuntomarkkinoiden virettä yllä. Tampereellakin kauppa käy, ja Oulun seudulla markkinoilla on hyvä veto.

Etelä-Suomessa Kymenlaaksossa kauppa on sen sijaan edelleen muuta maata hiljaisempaa. Itä-Suomessa Kuopio on kasvussa, mutta alueelliset erot ovat suuria. Keski-Suomessa markkinoilla on välittäjien mielestä yllättävän hiljaista muuhun Suomeen nähden.

Länsi-Suomessa Uuttakaupunkia lukuun ottamatta markkinat elävät välittäjien mukaan hiukan sekavassa tilanteessa, ja uusia asuntoja valmistuu yli tarpeen. Pohjois-Suomessa puolestaan pienistä kerrostaloasunnoista on paljon tarjontaa, mutta uusia pientaloja on liian vähän kysyntään nähden.

Muuttotappiokuntien ratkaisuksi on Kiinteistönvälittäjien mukaan joissain arvioissa esitetty ulkomailta tulevia uusia ostajia. Yhdistyksen mukaan kuitenkin viimeisen 12 kuukauden aikana Itä- ja Keski-Suomessa välittäjien asiakkaista vain alle prosentti oli muita kuin Suomen kansalaisia.

Vuokrien noston arvellaan vaikeutuneen

Vuokra-asuntomarkkinoille odotetaan perinteistä vahvaa syksyä opintojen ja työn perässä muuttavien ansiosta. Eniten kysyntää odotetaan Ouluun, Turkuun, Tampereelle ja pääkaupunkiseudulle.

Välittäjät kuitenkin arvioivat, että vuokraa on nykytilanteessa vaikea nostaa vuokralaisten vaihtuessa. Uustuotannon takia vuokralaisilla alkaa olla valinnanvaraa, ja hinnoista neuvotellaan herkemmin.

Toisaalta välittäjät eivät usko, että kovimman kysynnän alueilla vuokrat laskisivat. Lisäksi vuokra-asuntojen kysyntää pitävät ylhäällä myös asuntolainansaannin vaikeudet ja asumistuki.

Suomen Kiinteistönvälittäjien heinä-syyskuun markkinaennuste perustuu yli 1350 välittäjän antamiin arvioihin.