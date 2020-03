Välittäjän mukaan asuntokauppa on lähes entisellään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kauppoja ja kotikäyntejä on Kiinteistömaailman mukaan tehty yhä enemmän digitaalisesti.

Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtajan Risto Kyhälän mukaan maaliskuun puolivälissä alkanut poikkeusaika näkyy yllättävän vähän päättyvän maaliskuun asuntokaupan kokonaiskuvassa.

Kiinteistömaailma-ketjun maaliskuun välitystuottokertymä näyttää hänen mukaansa ylittävän viime vuoden vastaavan kuukauden luvut. Lisäksi kyselyt myynnissä olevista kohteista kääntyivät viime viikolla kasvuun ja ovat jo lähes viime vuoden maaliskuun tasolle.

Kauppoja ja kotikäyntejä on Kyhälän mukaan tehty viime viikkoina yhä enemmän digitaalisesti.

– Lähikuukausien kannalta ratkaisevaa on, miten uusia kohteita saadaan myyntiin, sillä ostaja-asiakkaita on liikkeellä odotuksia enemmän. Erittäin hyvä signaali on se, että jo viime viikolla meitä kutsuttiin myyntiä edeltäville arviokäynneille enemmän kuin edellisviikolla, vaikka toki olemme vielä normaalitasosta jäljessä, hän kertoo tiedotteessa.