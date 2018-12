Välittäjä pitää pörssin osakerallia mahdollisena

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nordnetin maajohtajan mukaan vain harva löytää osakkeille vaihtoehtoisia edes jossain määrin houkuttelevia sijoituskohteita.

Ruotsalaisen osake- ja rahastovälittäjä Nordnetin Suomen-maajohtajan Suvi Tuppuraisen mukaan suomalaisten pörssiyritysten osakkeenomistajien lukumäärä kääntyi selvään kasvuun osakemarkkinoiden kurssiturbulenssin käynnistyttyä syksyllä.

– Nordnetin asiakkaiden keskuudessa yleistuntuma tuntuu olevan se, että loppuvuoden heilahtelu tulkitaan ostopaikaksi eikä pörssin käänteen lähtölaukaukseksi, hän toteaa tiedotteessaan.

Lisäksi hän huomauttaa, että vain harva löytää edelleenkään osakkeille vaihtoehtoisia edes jossain määrin houkuttelevia sijoituskohteita.

– Myrkyllinen cocktail muodostuisi markkinoille nopeasti nousevien korkojen ja laskevien tulosennusteiden yhdistelmästä. Tämä ei kuitenkaan toistaiseksi ole ilmeisin perusskenaario. Siksi ennakoin markkinatunnelmien asteittain rauhoittuvan ja on hyvin mahdollista, että saamme Helsingin pörssiin tammikuun helpotusrallin, Tuppurainen ennakoi.

Nordean osake edusti hänen mukaansa marraskuussa jopa 80 prosenttia kaikista yksityissijoittajien ostoista.

– Nordea on noussut haastamaan Nokian sijoittajakansan ykkösosakkeena. Molemmilla yhtiöillä on nyt yli 200 000 osakkeenomistajaa ja Euroclearin tilastojen valossa Nokialla on enää reilut kymmenen tuhatta osakkeenomistajaa enemmän kuin Nordealla, Tuppurainen kertoo.