”Valitettavasti tätäkään lupausta ei pidetty”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituspuolueet lupasivat 7850 poliisia. 350 jää puuttumaan.

Eduskunnassa jatkettiin keskiviikkona illalla valtion budjetin lähetekeskustelua. Sisäministeriön pääluokkaan kuuluvat poliisiasiat, joista kokoomuksen Kari Tolvanen puhui.

Kari Tolvanen kiitti sisäministeri Maria Ohisaloa (vihr.), että poliisiammattikorkeakoulu toimii täydellä teholla 400 poliisilla.

– Tehän jatkatte tätä linjaa, mitä ministerit (Petteri) Orpo, (Kai) Mykkänen ja (Paula) Risikko ovat panneet alulle. Liian suurten leikkausten jälkeen viime kaudella todettiin, että poliisien määrää pitää lisätä. Se on hienoa, Kari Tolvanen sanoi.

– Mutta se on pettymys, että hallitusohjelmassa ja tässä (budjetti)kirjassa lukee, että vain 7 500 poliisia on tässä Suomen tasavallassa. Perjantaina 5.4. ennen vaaleja kaikkien teidän edustajat antoivat turvallisuuslupauksen, josta löytyy myös tallenne, jossa te lupasitte 7 850 poliisia tähän tasavaltaan. 350 poliisia jää siis uupumaan.

– Eli valitettavasti tätäkään lupausta ei ole pidetty, Tolvanen pahoitteli.

Hänen mukaansa silloinen vihreiden kansanedustaja ja nykyinen sisäministerin valtiosihteeri Olli-Poika Parviainen oli vihreiden edustajana antamassa kyseistä turvallisuuslupausta.

– Ja valitettavasti se nyt ei toteudu. Miksi näin?

Sisäministeri Maria Ohisalo vastasi:

– Kysymyksiin siitä, riittääkö tämä poliisien määrän lisäys: minun mielestäni ei riitä, Maria Ohisalo sanoi.

– Uskon, että tässä salissa jaetaan se ajatus, kuten edustaja (SDP:n Mika) Kari hyvin sanoi, että tämä on ensimmäinen askel siihen suuntaan, että poliisien määrä kasvaa, se ei laske. Eli tämä on tärkeä askel nimenomaan siihen, että nyt se muutos tapahtuu, ja tästä eteenpäin toivon, että jokainen puolue, joka hallituksessa on, pysyy samalla linjalla ja tulee jatkamaan sitä poliisien määrän nostamista.