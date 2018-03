Välipäätös laajenevassa ravikatastrofissa: Kymmenet hevoset osin kilpailukieltoon

Suomen Hippos asetti väärin tunnistetut hevoset toistaiseksi kilpailukieltoon Suomessa syntyneiden hevosten lähdöissä.

Verkkouutiset kertoi ravimaailmaa koettelevasta tunnistusskandaalista maanantaina tässä ja tässä.

Suomen Hippoksen hallitus tiedotti uusista päätöksistään ja asian lisätiedoista tiistaina.

Hippos kertoi ensin erikseen, että jääkiekkojoukkue JYP:n raviliigavarsa Juliane de Veluwe on yksi virheellisesti tunnistetuista hevosista. Juliane de Veluwesta on ollut myynnissä tuhat osuutta 100 euron hintaan. Raviliiga-kimpoilla on etsitty ravialalle uusia harrastajia ja hevosenomistajia.

Hippos tiedotti myöhemmin, että on tullut ilmi lisää väärin tunnistettuja varsoja. Ne ovat sijainneet Ranskassa.

– Näiden varsojen kohdalla tunnistaja on tunnistanut hevoset valokuvasta fyysisesti näkemättä hevosia. Hevosten verinäytteet ja mikrosirujen numerot on toimitettu hänelle postissa. Näissäkin tapauksissa hevosjalostusliiton toimihenkilön täyttämään tunnistuspöytäkirjaan sekä heppa-järjestelmään varsojen tunnistuspaikaksi on merkitty suomalainen paikkakunta, tiedotteessa todetaan.

Hippoksen hallitus päätti asettaa kaikki väärin tunnistetut hevoset – 56 hevosta ja nyt Ranskasta ilmi tulleet hevoset – osittaiseen kilpailukieltoon. Se on voimassa ”siihen asti, kunnes asia on tullut kaikilta osin selvitetyksi ja asiasta tehdään lopullinen päätös”.

– Osittainen kilpailukielto tarkoittaa, että hevonen ei saa osallistua Suomessa syntyneille hevosille rajattuihin lähtöihin. Hevosen tunnistamista koskevia sääntöjä rikkoneita kasvattajia tullaan kuulemaan asiassa.

Kilpailukieltoon määrättyjen hevosten nimet julkaistaan tiedotteen mukaan perjantaina ja asian käsittely jatkuu.

Vielä viime viikon maanantaina Hippos katsoi, että varsojen kilpailuoikeutta ei muuteta. Hippoksen hallituksen puheenjohtajana toiminut Antti Lehtisalo erosi tämän jälkeen.