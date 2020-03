Valiokunnissa turhaudutaan: Kokouksia perutaan, hallitukselta ei esityksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Eduskuntatyötä perutaan asioiden vähäisyyden vuoksi.

Iltalehti kertoi tiistaina, että eduskunnan valiokunnissa kärsitään esityspulasta. Hallitukselta ei ole tullut esityksiä, jonka vuoksi kokouksia on jouduttu perumaan.

Nimettömänä pysyvän kansanedustajan mukaan kokouksissa ”usein lähinnä kahvitellaan ja vaihdetaan kuulumisia”.

Varsinkin hallituspuolueiden kansanedustajien ja virkamiesten kerrotaan olevan turhautuneita.

Kokoomuksen kansanedustajat Pia Kauma ja Sari Multala vahvistavat Twitterissä tilanteen olevan poikkeuksellinen. Pia Kauma on jäsen talousvaliokunnassa ja suuressa valiokunnassa sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen, Sari Multala on sivistys-, ympäristö-, ja tiedusteluvaliokunnan jäsen.

Tällä viikolla hallituksen esityksiä ei ole edes lähetekeskustelussa.

– Hallitukselta on tullut todella vähän lakiestyksiä tällä kaudella. Talousvaliokunnassa tämä näkyy erittäin selvästi, kun olen ollut tässä valiokunnassa aiemminkin. Kansalaisaloitteita ja EU-asioita on ollut, mutta eipä paljon muuta. Ero on melkoinen verrattuna esimerkiksi kauteen 2011-2015, jolloin olimme ylityöllistettyjä, Pia Kauma kertoo Facebookissa.

– Kauppa, teollisuus, vakuutustoiminta, energiasektori, yritystoiminta ja kaikki ne alat, joiden pitäisi olla nyt täydessä vauhdissa, jos halutaan saada esim. työpaikkoja aikaan. Hiljaista on kuin huopatossutehtaassa. Huolestuttavaa.

Sari Multala on Pia Kauman kanssa samoilla linjoilla.

– Meillä on ollut valiokunnissa rauhallista. Kokouksia on peruttu ja kuultu sidosryhmiä. Harmillista on se, että kun lakiesitykset jäävät tuleviin vuosiin, kiire vain siirtyy. #eduskunta.

