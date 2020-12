Valiokunnan mukaan ulkoministerin syytteille ei ole edellytyksiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pekka Haaviston menettelyn moitittavuutta ei voida mietinnön mukaan pitää vähäisenä.

Perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) syytteille ei ole edellytyksiä.

Valiokunta katsoo, että konsulipäällikön siirtäminen toisiin tehtäviin oli hallintolain ja ulkoasianhallintolain vastaista ja siten moitittavaa. Siitä huolimatta perustuslain 116. pykälässä ministerisyytteen nostamiselle asetettu korotettu syyksiluettavuusvaatimus eli tahallisuus tai törkeä huolimattomuus ei täyty asiassa.

Perustuslakivaliokunnan mukaan ulkoministeri näyttää käyttäneen harkintavaltaansa vastoin hallintolaista ilmenevää oikeasuhtaisuuden vaatimusta. Valiokunta piti merkityksellisenä myös, että konsulipäällikön tehtävistä vain osa on koostunut al-Hol-asian hoitamisesta.

Mietinnössä todetaan, ettei luottamuspula ole kyseisessä asiayhteydessä ulkoasianhallintolain mukainen peruste siirrolle. Pekka Haavisto on valiokunnan mielestä käyttänyt harkintavaltaansa ainakin osin hallintolaissa säädetyn tarkoitussidonnaisuuden periaatteen kannalta ongelmallisesti antaessaan toimeksiannon valmistella konsulipäällikön siirtämistä pois tehtävästään. Taustalla ovat olleet konsulipäällikön esittämät ja ministerin kannasta poikkeavat näkemykset.

Valiokunnan mielestä Haaviston menettelyn moitittavuutta ei voida pitää kokonaisuutena arvioiden vähäisenä. Ministerisyytteen nostamisen edellytykseksi on perustuslaissa asetettu syyksiluettavuuden osalta tahallisen tai törkeän huolimattomuuden vaatimus. Esitutkinta-aineistosta ei ilmene sellaisia seikkoja, joiden mukaan tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden vaatimus ylittyisi asiassa.

Arvioinnissa otettiin huomioon myös se, että päätöstä konsulipäällikön siirtämisestä toisiin tehtäviin ei missään vaiheessa tehty. Epäily lainvastaisesta menettelystä liittyi siirtoa koskevaan valmistelutoimeksiantoon ja sen mukaiseen valmisteluun.

– Jotta törkeän huolimattomuuden ja ylipäänsä teon rangaistavuuden kynnys tältä osin ylittyisi, tulisi valmistelutoimeksiannon lainvastaisuuden olla jo lähtökohtaisesti jotenkin ilmeistä. Perustuslaissa ministerisyytteen nostamisen edellytyksenä on myös se, että ministerin tehtävään kuuluvia velvollisuuksia on rikottu olennaisesti. Olennaisuusvaatimuksen osalta on otettava huomioon erityisesti, että ministeri Haaviston osalta lainvastaiseksi väitetty menettely paikantuu suullisen valmistelutoimeksiannon antamiseen sekä väitettyihin asian valmistelussa esiintyneisiin menettelyvirheisiin, perustuslakivaliokunta toteaa tiedotteessa.

Esitutkinta-aineiston perusteella konsulipäällikkö ei ole riitauttanut siirtoon tähtävää hanketta, vaan asian valmistelua oli jatkettu konsulipäällikköä kuullen sekä hänen toivomustensa mukaisesti.

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä käsiteltiin myös muistutuksen kolmea muuta kohtaa eli virkamiesten painostamista lainvastaisiin päätöksiin, erityisedustajan asettamista ja asian saattamista valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi. Niiden osalta valiokunta ei ole pitänyt ministerin menettelyä moitittavana.

Mietintöön vastalauseen jättäneet vihreät olisivat antaneet Haaviston toimille lievemmän arvion. Valiokunnan jäsen Bella Forsgrén (vihr.) totesi tiedotustilaisuudessa, ettei mietinnössä huomioitu riittävästi juridista velvollisuutta toimia al-Holin leirillä olevien puolesta.