Valiokunnalta tukea turvavälipykälän kumoamiselle

Sari Sarkomaan mukaan aluehallintovirastot voisivat tulkita lähikontaktin eri tavoin eri puolilla Suomea.

Eduskunnan sivistysvaliokunta esittää tartuntatautilain 58 d §:n kumoamista sosiaali- ja terveysvaliokunnalle antamassaan lausunnossa.

Sivistysvaliokunta on näin ollen samalla linjalla kuin kokoomus, joka on tehnyt lakialoitteen pykälän kumoamiseksi. Hallitus esittää pykälän muuttamista, muttei sen kumoamista.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Sari Sarkomaan mielestä on tärkeää, että pykälän kumoaminen saa vahvan tuen sivistysvaliokunnalta.

Sarkomaan ja useiden asiantuntijoiden mielestä hallituksen esittämässä mallissa ongelmallista on, että aluehallintovirastot voisivat tulkita esimerkiksi lähikontaktin määritelmän eri tavoin eri puolilla Suomea.

– Nyt on luotava näkymää ja ennakoitavuutta kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoille siirtymisessä kohti normaalia. Tartuntatautilain elinkeinotoimintaa rajoittavien väliaikaisten säännösten voimassaolon jatkaminen antaa vastakkaisen viestin, Sarkomaa sanoo tiedotteessa.

Sarkomaa painottaa, että tapahtumien terveysturvallisuus on tärkeää varmistaa myös pykälän kumoamisen jälkeen.

– Terveysturvalliset yleisötilaisuudet on mahdollista varmistaa tartuntatautilain 58 c §:n sääntelyn pohjalta. Sanotun pykälän sääntelyn nojalla asiakkaille ja osallistujille on muun muassa tarjottava mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja riittävän etäisyyden ylläpitämiseen. Myös tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettava tavanomaisesta, Sarkomaa sanoo.