Välimiesmenettelyn uudistamistarpeet arvioidaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) on käynnistänyt välimiesmenettelylain uudistamistarpeiden arvioinnin.

Antti Häkkänen kertoi tiistaina välimiesmenettelyä koskevassa seminaarissa Säätytalolla arvioivansa syksyn aikana välimiesmenettelylainsäädännön muutostarpeita. Oikeusministeriö ryhtyi tänään keräämään palautetta alan toimijoilta ja tutkijoilta.

– Luotettava ja tehokas oikeusjärjestelmä nousee tulevina vuosina yhä suurempaan rooliin talouskasvun ja yritystoiminnan kannalta. Maailmalla poliittiset riskit kasvavat ja oikeusvaltioperiaatetta loukataan. Yritystoiminnan ja investointien houkuttelussa oikeusvaltio sekä tehokas ja luotettava riidanratkaisu tulee nostaa keskiöön, Häkkänen sanoi.

Riita-asiat voidaan Suomessa ratkaista tuomioistuinmenettelyn lisäksi myös välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettelyn tarkoituksena on tarjota monimutkaisiin riitoihin vaihtoehtoinen keino ratkaista riita.

– Elinkeinoelämän nopeasyklisyys edellyttää monesti nopeampaa riidanratkaisua, mihin tuomioistuinlaitos pystyy. Välimiesmenettelyn tarkoituksena on olla tuomioistuimen tarjoamaa riidanratkaisua täydentävä menettely. Nyt kuitenkin välimiesmenettelyn toimivuuden ja uudistamistarpeen arviointi on tullut ajankohtaiseksi, Häkkänen totesi.

Nykyinen välimiesmenettelylaki on vuodelta 1992 eli pian 30-vuotias. Yhteiskunta, tekniikka ja talous ovat muuttuneet ja elinkeinoelämä on edelleen kansainvälistynyt sekä ulkomaakauppa laajentunut.

– Arvioimme syksyn aikana onko lainsäädännössä ongelmia, ja miten nämä ongelmat näkyvät oikeuskäytännössä. Katson myös, että uudistamistarvetta on selvitettävä omista lähtökohdistamme. Tärkeää on, että välimiesmenettely on toimiva riidanratkaisukeino sekä kotimaassa että kansainvälisesti toimivien yritysten kannalta, Häkkänen sanoi.

Oikeusministeriö ryhtyy nyt keräämään välimiesmenettelyn parissa työskenteleviltä palautetta nykyisen lainsäädännön toimivuudesta ja mahdollisista muutostarpeista.

– Tänään käydyn keskustelun ja myöhemmin saamani palautteen perusteella muodostan alkusyksyn aikana kantani siitä, miten tässä asiassa edetään, Häkkänen kertoi.