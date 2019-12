”Välikysymyksen ydin al-Holista on yhä ilmassa”

Kokoomuksen mukaan edelleenkään ei tiedetä, mitä ISIS-leiristä oli päätetty.

Eduskunnassa debatoitiin tiistaina al-Hol-välikysymyskeskustelussa ministerien puheenvuorojen ja ryhmäpuheiden jälkeen.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoi vastauspuheessaan ryhmille, ettei ole oikein väittää, että on piilottauduttu virkamiesten selän taakse. Hänen mukaansa virkamiehet toivovat vain selkeää mandaattia hallitukselta.

– On tullut myös esille ajatuksia, että on joku suuri valmis suunnitelma. Olen itseltäni kysynyt miten se voisi olla, kun tämä neuvottelusuhdekaan (kurdien kanssa) ei ole vielä aivan tuore (on aivan tuore), Pekka Haavisto totesi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) toisteli Suomen olevan oikeusvaltio ja sanoi hallituksensa tulevan pitämään siitä kiinni.

– Tämän todettuani katson erityisesti opposition suuntaan, erityisesti kokoomuksen suuntaan. Ja kysyn: eikö teitä hävetä?, Sanna Marin päätti saaden aikaan suuren naurunryöpyn ja kohun istuntosalissa.

Reilut 20 minuuttia myöhemmin puheenvuoron saanut kristillisdemokraattien Peter Östman totesi monen todenneen olevan tyytyväinen, että keskustelua nyt käydään. Sitä ei hänen mukaansa käytäisi ilman välikysymystä, eikä ehkä olisi syntynyt hallituksen maanantaista linjaustakaan al-Holista.

Samalla Östman totesi, että on pahoiteltu kielenkäyttöä asian ympärillä.

– Arvoisa pääministeri, te piditte erittäin selkeän puheenvuoron. Pääministeri, kuuluuko sinne asti? Olisin toivonut, kun te olette koko maan pääministeri, että olisitte jättäneet lausumatta sen viimeisen lauseen, Peter Östman vetosi.

Mikä keskustan kanta on?

Debatissa PS:n Jussi Halla-aho totesi, että äitien osalta hallituksen linjaus jätti asiat valitettavan epäselväksi ja hallituksen edustajat ovat esittäneet siitä hyvin erilaisia tulkintoja.

Kokoomuksen Paula Risikko kysyi, mikä on keskustan kanta aikuisten tuomiseen leiriltä Suomeen. Hän halusi myös tietää, miksi kokoomusministerien aiemmin esittämät lakiehdotukset torpattiin.

Myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi hallituksen linjapäätöksen jääneen epäselväksi.

– Emmekä tänä päivänäkään esimerkiksi tiedä, mitä hallituksen iltakoulussa (johon ulkoministeri on vedonnut) on päätetty, mitä linjattu. Se on aivan oleellinen kysymys. Monia muita kysymyksiä on avoimena. Ulkoasiainvaliokunnalle ei ole annettu sellaista tietoa kuin täällä on annettu ymmärtää, Petteri Orpo sanoi.

SDP:n Erkki Tuomioja vetosi asiallisen kielenkäytön puolesta.

Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo kysyi, kenen on vastuu, jos suomalaislapsi kuolee leirillä. Ulkoministeri vastasi myöhemmin, että ”tämä (kysymys) painaa meitä hallituksessa”.

Liike Nytin Hjallis Harkimo sanoi, että ulkoministeri Pekka Haavisto on ”mestari puhumaan asiasta kuin asiasta antamatta kunnon vastausta oikein mihinkään”. Harkimonkaan mukaan paljon vastauksia välikysymykseen ei tullut.

Ulkoasiainvaliokuntaa johtavan PS:n Mika Niikon mukaan kyse on siitä, voiko ulkoministerin puheisiin luottaa.

– Meille on jäänyt yksi asia epäselväksi. Miksi tarina on muuttunut niin useasti?

Keskustan Petri Honkonen kysyi, onko kokoomuksesta tullut PS:n pönkkäpuolue. Moni muukin hallituspuolueen kansanedustaja muun muassa uteli, miksi kokoomuksen yhdeksän edustajaa ei allekirjoittanut välikysymystä. Sen syynä olivat valiokuntamatkat.

Johtanut laillisuuteen

Kokoomuksen Kai Mykkäsen mukaan välikysymys on jo kannattanut, jos hallitus keskittyy lapsiin, tarkistaa terrorismilainsäädäntöä aidosti tiukemmaksi ja tekee asiat laillisuuden ja vastuunoton pohjalla eli valtioneuvoston yleisistunnon periaatepäätöksillä.

– Mitä tulee epäselvyyksien selvittämiseen, tapahtumien kulusta esitettyjen selvitysten ja juridisen pohjan mahdollisen vääristelyn osalta, ne täytyy pystyä käymään julkisesti. Ei pelkästään suljetuissa ryhmäkokouksissa. Välikysymyksen ydin on tässä valitettavasti yhä ilmassa, Kai Mykkänen totesi.

Mykkänen kysyi, miksi Haavisto sanoi 2.12.2019, että oikeuskanslerin linjaus on juridinen pohja ja ”ei olisi sellaista päätöstä joka voisi tämän ylittää tai sivuuttaa tai mitätöidä”.

– Kuitenkin myöhemmin olette viitanneet, että se oli hallituksen iltakoulu, joka antoi siunauksensa. Miksi annoitte väärän kuvan?

Mykkänen halusi myös edelleen tietää, keitä iltakoulussa oli läsnä.

Pekka Haavisto totesi myöhemmässä vastauksesaan, että he ovat koettaneet kertoa ”juridista puolta”.

– Toimintalinjaus on esitelty iltakoulussa, oikeuskansleri on ollut läsnä, ja se on merkitty siellä pöytäkirjaan se työ ja suunnitelma joka ulkoministeriöllä on ollut, Pekka Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan ”ei ole ollut tarkoitus pitää pimennossa” ulkoasiainvaliokuntaa.

Kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen sanoi ymmärtävänsä hyvin, että kyseessä on hallitukselle ja sen ulkoministerille tiukka paikka. Hänen mukaansa ”hädän kuulee” puheenvuoroista.

– Koska nyt kysytään, onko ulkoministeri toiminut oikein ja onko tämä sellainen hallitus, johon suomalaiset voivat luottaa.

Grahn-Laasosen mukaan hallitukselle olisi ymmärrystä, jos se olisi toiminut avoimesti. Hän ihmetteli, tarvitaanko aina välikysymys, jotta hallitus kantaa vastuunsa – ja jos hallitus olisi kantanut vastuunsa, olisiko lapsia jo kyetty auttamaan.