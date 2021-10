Välikohtaus lennolla: Matkustaja piti äänekkään koronapuheen

Henkilökunta siirsi kurittoman naismatkustajan pois koneen käytävältä.

Reittilennon matkustajat yllättyivät Yhdysvalloissa matkustajan aloitettua korona-aiheisen puheenvuoron.

Tilanteesta kuvatun videon perusteella nainen oli ottanut mukaansa mikrofonin ja kaiuttimen. Henkilökunta yritti parhaansa mukaan saada kuritonta matkustajaa lopettamaan.

– Toin mikrofonin ja aion käyttää sitä. Pandemia alkoi, koska ihmiset menettivät hieman uskoaan, matkustaja sanoi.

Hän hämmästeli henkilökunnan varoitusta siitä, että hänet voitaisiin laittaa käsirautoihin, vaikka koki olevansa ”täysin harmiton”.

Naisen mukaan koronapandemia lähti liikkeelle, koska laitteitaan tuijottavat ihmiset eivät pysty erottamaan internetiä ja todellisuutta. Eräs matkustaja toteaa naisen halunneen itselleen huomiota.

– Luulen, että nautitte tästä, sillä olen varsin hyvännäköinen, nainen sanoi.

New York Post -lehden mukaan henkilöä on kutsuttu ”Lentokone-Kareniksi”. Termillä on viitattu ylimielisesti käyttäytyviin ja yleensä keskiluokkaisiin naisiin. Pandemian myötä ”Kareniksi” on kutsuttu muun muassa henkilöitä, jotka vähättelevät viruksen uhkaa ja jättävät noudattamatta korona-ohjeita.

Pop-muusikko Jawny julkaisi tilanteesta videon TikTok-palveluun. Matkustajan henkilöllisyys on toistaiseksi mysteeri.

– Lennot muistuttavat nykyään yhä enemmän New Yorkin metroa, eräs katsoja pohti TikTok-palvelussa.