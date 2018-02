”Valeuutisia voidaan torjua laatujournalismilla”

Kansanedustaja puolusti Etyjissä laatujournalismia valeuutisia vastaan.

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.) korostaa luotettavan median tärkeyttä yhtenä demokratian peruspilareista.

– Yhteiskunnan vakauden kannalta on tärkeätä, että on vaihtoehtoja ja että kansalaisten luottamus mediakenttään säilyy. Tästä syystä on tärkeätä, että yhteiskunta tukee moniäänistä laatujournalismia, Paloniemi totesi Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen istunnossa Itävallan Wienissä torstai-iltana.

Kokouksessa keskusteltiin muun muassa demokratian säilyttämisestä valeuutisten aikakaudella.

Internet on tehnyt mahdolliseksi väärän tiedon levittämisen ja vihanlietsonnan. Paloniemen mukaan kaikki uudet mediat eivät halua sitoutua journalistisiin periaatteisiin, kuten esimerkiksi tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen tai siihen, että kiistanalaisesta aiheesta kysytään kummankin osapuolen näkemys.

– Valeuutisia ja poliittista propagandaa voidaan torjua laatujournalismilla. Sitä tarjoavat toki myös kaupalliset yhtiöt, mutta mediatalojen omistajilla voi olla poliittisia pyrkimyksiä tai muita kytköksiä, jotka estävät riippumattoman journalismin.

– Siksi julkisen palvelun yleisradioyhtiöt ovat tärkeitä demokraattisten yhteiskuntien taistelussa valeuutisia vastaan, Paloniemi toteaa tiedotteessaan.