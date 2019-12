Valetoimittajat rasittavat Journalistin mukaan keskusrikospoliisia

Journalisti-lehti kertoo keskusrikospoliisia rasittaneen parin viime vuoden ajan toistuvat haastattelupyynnöt journalisteiksi itseään kutsuvilta soittajilta. Kyseiset henkilöt eivät kuitenkaan ole ”sitoutuneet Journalistin ohjeisiin tai työskentele vastuullisen median palveluksessa”.

Rikostarkastana Markku Ranta-aho puhuu valemedioiden ja valetoimittajien lisääntyneistä yhteydenotoista. Hänen mukaansa kaikki media eivät ole yhtä luotettavia ja poliisille on tärkeää tietää, minkä median palveluksessa toimittajaksi itsensä esittelevä soittaja on.

Ranta-ahon mukaan ilmiö kytkeytyy nyt nousseeseen maahanmuuttovastaisuuteen ja vihasivustoihin.

– Ilmiö on muutaman vuoden ikäinen. Kommentteja pyritään saamaan ennen kaikkea maahanmuuttoon liittyvistä asioista, ja lisäksi toki myös muista sellaisista tutkittavina olevista kokonaisuuksista, jotka herättävät yleistä mielenkiintoa, Ranta-aho sanoo Journalistissa.

Toimittajan työtä voi periaatteessa ryhtyä tekemään kuka vain. ”Toimittajat” voivat kuitenkin syödä vastuullisemman median ja myös poliisin luotettavuutta.

– Meidän on mahdoton kontrolloida, millaisessa asiayhteydessä antamiamme tietoja käytetään, tai käytetäänkö niitä oikein. Täältä kerrottuja tietoja voidaan käyttää niinkin, että ne vahingoittavat oikeaa mediaa tai poliisin tutkintaa.

Kansalaistoimittajina esiintyvät, häiriköinnistä tunnetut henkilöt tunnetaan. Heidän valikoimaansa voivat kuulua myös väkisin tai puoliväkisin tehdyt haastattelut julkisissa tilanteissa, jopa sadistinen kamerahäirintä striimauksineen ja jälkikäteen manipuloidut haastattelut.

