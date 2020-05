”Valehtelusyytös on aina raju teko”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sanni Grahn-Laasonen pitää pääministerin valehteluväitettä erityisen harkitsemattomana.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) raju hyökkäys oppositiota kohtaan on herättänyt runsaasti keskustelua.

Muun muassa politiikan tutkija Johanna Vuorelma on todennut valehtelusyytösten vaativan tuekseen aina painavat perustelut. Hallituksen koronaepidemian hallintaa koskevaa viestintää on pidetty sekavana myös muualla kuin opposition riveissä.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen pitää Marinin lausuntoa harkitsemattomana.

– Valehtelusyytös on Suomen parlamentarismissa aina poikkeuksellinen ja raju teko. Pääministerin suusta kuultuna se on erityisen harkitsematon ja ylimielinen – etenkin, kun asia koskee eduskunnan tiedonsaantiongelmia, joihin oikeuskanslerikin on juuri kiinnittänyt vakavaa huomiota, Grahn-Laasonen kirjoittaa Twitterissä.

Opposition kansanedustaja esittää hallitukselle kysymyksiä eduskunnan kyselytunnilla. Pääministeri ei vastaa, vaan toteaa, että tulossa on tiedotustilaisuus. Oppositio kritisoi tätä. Pääministeri syyttää valehtelusta. Alla kysymys ja vastaus pöytäkirjasta. https://t.co/PSqeUPO9Wm pic.twitter.com/E53dEofQHb — Saara-Sofia Sirén (@saarasofia) May 16, 2020