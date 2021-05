Vakuutusyhtiö varoittaa: Jos joudut kolariin, älä toimi näin – jättilasku uhkaa

Suomessa sattuu keskimäärin yli 250 liikennevahinkoa päivässä.

LähiTapiola muistuttaa tiedotteessaan, että tielläliikkujien velvollisuuksiin kuuluu onnettomuustilanteissa muiden auttaminen tai avun hälyttäminen.

– Pahimmillaan autoilijat saattavat ajattelemattomalla käytöksellään aiheuttaa vaaratilanteita tai lisäonnettomuuksia. Liikenneonnettomuuksiin ja kolareihin kuuluu myös vahinkoasian hoitaminen vakuutusyhtiön kanssa.

Suomessa sattuu vuosittain noin 100 000 liikennevakuutuksesta korvattavaa liikennevahinkoa. Niistä oli vuonna 2019 henkilövahinkoja 17 776.

– Onnettomuuspaikalle saapuvan tai onnettomuuteen joutuneen on pyrittävä estämään lisävahinkojen syntyminen, varoitettava muita tielläliikkujia sekä kykyjensä mukaan autettava loukkaantuneita tai avuttomaan tilaan jääneitä. Jos tarvitset kiireellistä viranomaisapua, soita aina 112. Muiden auttamiseen meitä kaikkia velvoittaa tieliikennelaki, komisario Pasi Tuominen Helsingin poliisilaitokselta toteaa tiedotteessa.

Viime vuonna voimaan tulleessa tieliikennelaissa korostetaan kuljettajan ennakointivelvollisuutta.

– Myös onnettomuuspaikalle saapuessa kuljettajan on pyrittävä ennakoimaan muiden toimintaa ja sovitettava omat toimensa niin, ettei lisävahinkoja syntyisi. Jos onnettomuuden uhrit jo ovat saaneet apua eikä muuta hätätilannetta ole, ei kolaripaikalle tarvitse pysähtyä, vaan keskittyä siihen, että muu liikenne sujuisi mahdollisimman turvallisesti.

– Poliisi pitää kutsua liikenneonnettomuuspaikalle aina, kun onnettomuudessa on joku kuollut tai loukkaantunut tai jos on syntynyt merkittävää aineellista vahinkoa. Mikäli onnettomuudesta on haittaa muulle liikenteellä tai tilanteeseen liittyy epäselvyyksiä, niin on myös hyvä ilmoittaa poliisille. Esimerkiksi jos joku onnettomuuden osapuolista yrittää paeta onnettomuuspaikalta tai on päihtynyt, on syytä ilmoittaa poliisille, Tuominen sanoo.

Vakuutusyhtiön kannalta ei ole tarvetta varmuuden vuoksi kutsua poliisia paikalle lievissä liikenneonnettomuuksissa.

Korvausten sujuvan maksamisen kannalta olennaisia asioita onnettomuuspaikalla toimimiseen ovat onnettomuustietojen kirjaaminen mahdollisimman tarkasti ylös. Liikenneonnettomuuden osallisten kannattaa aina vaihtaa yhteystietonsa ja kirjata ylös onnettomuudessa osallisina olleiden ajoneuvojen rekisteritiedot.

Epäselvissä tilanteissa on myös hyvä kirjata mahdollisten silminnäkijöiden yhteystiedot ylös. Onnettomuuspaikalla on myös hyvä ottaa valokuvia vahingoista ja onnettomuuspaikasta.

– Liikennevahingot kannattaa aina hoitaa vakuutusyhtiön kanssa tekemällä vahinkoilmoitus. En suosittele sopimaan onnettomuuksia kolaripaikalla maksettavalla rahallisella korvauksella. Silmämääräisesti pieniltäkin vaikuttavista kolarivahingoista voi aiheutua mittavia korjauskuluja, jotka voivat nousta tuhansiin euroihin. Vakuutusyhtiön kanssa asioimalla voi varmistua, että saa itselleen kuuluvan korvauksen, LähiTapiolasta todetaan.

Komisario Tuomisen mukaan autoilijat saattavat pysähtyä tai pysäköidä vaarallisesti onnettomuuspaikalle, mikä pahimmillaan saattaa johtaa lisäonnettomuuteen.Sama pätee onnettomuuspaikan kuvaamiseen: se on epäeettistä ja voi aiheuttaa vaaraa niin pelastustyöntekijöille kuin muille tielläliikkujille.

Monissa autoissa on nykyisin kojelautakamera, johon onnettomuustilanne tai hetket sitä ennen saattavat tallentua. Ne voivat olla poliisille avuksi onnettomuuden tutkinnassa.

– Kuvia tai videoita onnettomuudesta ei tule julkaista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, koska se voi aiheuttaa onnettomuuden uhreille tai heidän läheisilleen hyvin ikäviä tilanteita. Jos auton kojelautakameraan on kuitenkin sattumalta tallentunut tilanne, joka voisi auttaa onnettomuuden selvittämisessä, sen voi suoraan toimittaa poliisille, Tuominen sanoo.

Neuvoja onnettomuuspaikalle ja autoilijan vahinkotilanteisiin

* Soita 112, jos tilanteessa on henkilövahinkoja tai muu hätätilanne, joka vaatii apua. Hätäkeskus ohjaa avunpyynnöt esimerkiksi pelastuslaitokselle ja poliisille. Puhelimeen kannattaa ladata 112 Suomi -sovellus, koska sen kautta apua hälyttämällä onnettomuuspaikan sijaintitiedot välittyvät suoraan hätäkeskukselle.

* Poliisi pitää kutsua paikalle liikenneonnettomuudessa, mikäli joku on kuollut tai loukkaantunut. Poliisi on syytä kutsua paikalle myös, jos tilanteessa on epäselvyyttä tai omaisuutta on vahingoittunut merkittävästi. Poliisi tutkii asian, jos on syytä epäillä rikosta, esimerkiksi liikenneturvallisuuden vaarantamista.

* Jos ajat onnettomuuden hirvieläimen, villisian tai suurpedon kanssa, tulee myös siitä ilmoittaa poliisille. Vakavissa tapauksissa poliisi tulee paikalle, ja tarvittaessa ohjaa tehtävän niin sanotulle suurriistavirka-apuryhmälle. Tarkempia ohjeita eläinkolaripaikalle löytyy täältä.

* Ajoneuvojen törmättyä tarkista aina toisen osapuolen henkilöllisyys, ajoneuvon tiedot ja vakuutusyhtiö. Jos tilanne on epäselvä, ota mahdollisuuksien mukaan silminnäkijöiden yhteystiedot ylös. Ota valokuvat tapahtumapaikasta ja vahingoista.

* Älä ota vahingosta vastaan rahallista korvausta onnettomuuspaikalla tai maksa vahingon kärsineelle suoraa korvausta, vaan selvitä vahinko vakuutusyhtiön kanssa. Pienestäkin vahingosta vai aiheutua yllättävän suuret euromääräiset korjauskustannukset. Jos kolaripaikalla sovitaan jotain, tee sopimus aina kirjallisesti.

* Kolarin jälkeen voi joutua odottamaan toisen osapuolen vakuutusyhtiön korvauskäsittelyä ja maksua. Omasta kaskovakuutuksesta voi kattaa ensin korvauskustannukset ja toisen yhtiön korvatessa vahingon takaisin omalle vakuutusyhtiölle saa myös omavastuun takaisin ja mahdollisesti alentunut bonus palautetaan.