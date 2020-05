Vakuutusyhtiö varoittaa: Halvan öljyn hamstraus voi tulla kalliiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vakuutusyhtiöt korvaavat vuosittain kymmeniä öljysäiliöihin liittyviä vahinkoja.

Halventunut raakaöljy näkyy Suomessakin maatiloille toimitetun polttoöljyn hinnassa, joka on pudonnut noin kolmanneksen vuoden takaiseen verrattuna. Kun vielä huoltovarmuudesta huolehtiminen on noussut puheenaiheeksi, öljykaupassa on ollut havaittavissa suoranaista hamstraamista.

Öljyn hamstraaminen voi kuitenkin tulla odotettua kalliimmaksi, vakuutusyhtiö LähiTapiola varoittaa.

– Vakuutusyhtiöt korvaavat vuosittain kymmeniä vahinkoja, joissa farmarisäiliöistä on virrannut polttoöljyä maaperään, LähiTapiolan kehityspäällikkö Teppo Raininko kertoo.

Vakuutusyhtiön mukaan maatilojen säiliöille sattuu kymmeniä vahinkoja joka vuosi. Osa vahingoista on äkillisiä, ja johtuu esimerkiksi törmäämisestä säiliöön traktorilla tai siihen liitetyllä työkoneella. Osaan vahingoista liittyy rikos.

Valitettavan suuri osuus vahingoista tapahtuu myös vanhentuneille säiliöille. Farmarisäiliöillä ei ole lakisääteistä tarkastusvelvollisuutta, mutta erityisesti yli kymmenen vuotta vanhojen säiliöiden kunnon tarkastusta kuitenkin suositellaan.

– Vakuutus ei korvaa säiliötä, joka on iän ja huollon laiminlyöntien takia syöpynyt puhki, vaikka vahinko ilmenisikin äkillisesti alkaneena vuotona. Myöskään menetettyä polttoöljyä ei tällöin korvata, Raininko muistuttaa.

Jos uusien säiliöiden hankkimista harkitsee, ei niitä Rainingon mukaan kannata ostaa mistä tahansa.

– Vanhoja säiliöitä ei kannata ostaa esimerkiksi tilanpidon lopettaneelta naapurilta, ellei säiliön tarkastus tai peruskunnostus ole tehty muutaman vuoden sisällä ja säiliön käyttö ja säilytys ollut asianmukaista, hän sanoo.