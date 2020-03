Vakuutusalalle saatiin työehtosopimus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Palvelualojen työnantajat Palta ja Vakuutusväen Liitto ovat sopineet uudesta työehtosopimuksesta.

Sopimus on tänään hyväksytty molempien liittojen hallinnoissa. Sopimuksen piirissä on noin 10 000 toimihenkilöä.

Työehtosopimuskausi on 26 kuukautta ja päättyy 31.1.2022. Sopimus on yleisen linjan mukainen ja palkkoja korotetaan 26 kuukauden aikana 3,4 prosentilla. Sopimuskorotuksesta puolet on yleiskorotusta ja puolet ns. palkkakeskusteluerää, jota maksetaan palkkakeskustelujen pohjalta suoritukseen perustuen.

Työehtosopimusosapuolet ovat sopineet kilpailukykysopimuksen mukaisten palkattomien työtuntien poistamisesta. Niiden tilalle sopimusosapuolet ovat löytäneet vakuutusalalle sopivan ratkaisun, jossa 24 tunnin panostus kohdennetaan osaamisen kehittämiseen. Tämä on palkallista työaikaa.

– Toimialan erikoispiirteisiin kuuluu, että alalla on paljon sääntelyyn perustuvaa koulutusta. Ala muuttuu myös nopeasti ja työn murros ja teknologinen kehitys edellyttävät jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Panostaminen osaamisen kehittämiseen oli yhteinen tahto ja edistää alan yritysten tuottavuutta sekä henkilöstön hyvinvointia, toteaa Paltan toimialapäällikkö Anu Sajavaara.

Sopimusosapuolet päättivät myös jatkaa tulevaisuuden työtä koskevaa vuoropuhelua sopimuskauden aikana. Keskeisiä teemoja ovat muun muassa jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen, monimuotoinen työympäristö ja osallistaminen sekä digitalisaation vaikutukset vakuutusalan toimihenkilötyössä.