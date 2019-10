Vakoojana pidätetty USA:n kansalainen syyttää Venäjää sieppauksesta

Venällä vakoojana viime vuoden lopulla pidätetty amerikkalaismies Paul Whelan vetosi tänään oikeudessa vapauttamisensa puolesta. Osa vangitsemisen jatkamista käsitelleen oikeudenkäynnin lausunnosta näkyy alla olevalla videolla.

– Venäjä sanoo napanneensa vakoilutehtävissä olleen James Bondin. Oikeasti he sieppasivat Mr. Beanin lomalla, Whelan totesi.

– Minun ihmisoikeuksiani loukataan, henkeni on uhattuna, terveysongelmani kiistetään ja minun omaisuuteni on varastettu. Vakoilusta ei ole esitetty mitään todisteita – eikä niitä ole olemassa, hän jatkoi.

Paul Whelan suuntasi seuraavaksi sanansa ”pääministereille ja presidenteille”.

– Toimikaa nyt. Esittäkää tukenne julkisesti ja toimikaa lausuntojenne mukaisesti. Kiitos perheelleni, ystävilleni ja medialle.

Hänen mukaansa koko oikeusjuttu on täysi vitsi ja ”panttivankitilanne”.

BBC:n Moskovan kirjeenvaihtaja Sarah Rainsfordin mukaan Whelanin lakimies on kertonut, että tapaukseen liittyvää viranomaismateriaalia on niin paljon, ettei oikeudenkäyntiä päästä aloittamaan ennen kevättä. Puolustuksen mukaan Venäjän viranomaisilla ei ole väitetystä vakoilusta mitään muuta todistusaineistoa kuin Whelanin ystävän lausunto. Whelan luonnehti miestä puolestaan ”provokaattoriksi”.

Verkkouutiset on kertonut Paul Whelanin erikoisesta tapauksesta muun muassa tässä jutussa. Venäläismediassa liikkuneiden tietojen mukaan viime vuoden joulukuussa Moskovassa vieraillut Whelan olisi väitetysti vastaanottanut hotellihuoneessaan muistitikun, joka sisälsi listan Venäjän turvallisuuspalvelun työntekijöistä. Miehen perhe on kiistänyt vakoiluväitteet jyrkästi.

Whelan oli ilmeisesti Moskovassa osallistumassa ystävänsä ja venäläisen naisen häihin. Whelan oli kiertänyt pidätyspäivänään Kremliä hääseurueen kanssa. Morsiuspari teki miehestä katoamisilmoituksen, kun hän ei saapunut illalla häihin. Myöhemmin paljastui, että Whelan oli pidätetty vakoilusta.

Paul Whelan made his own statement as the judge read out his ruling to keep him in custody to Dec 29.

‘Russia says it caught James Bond on a spy mission. In reality, they’ve abducted Mr Bean on holiday’

Whelan then tells me the case is ‘a joke. Just a hostage situation’ pic.twitter.com/Di0kHNULcu

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) October 24, 2019