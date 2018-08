Vakooja riisutti Leninin Suomen-rajalla alastomaksi

Neuvostojohtaja antoi ’tullimiehelle’ kostoksi ensi töikseen kuolemantuomion.

Vladimir Leninin historiaan jäänyt matka Sveitsistä Ruotsin ja Suomen kautta Pietariin 1917 johti vallankumoukseen ja Neuvostoliiton syntyyn. Professori Christopher Andrewin teos The Secret World. A History of Intelligence kertoo uusia yksityiskohtia junamatkasta, kuten myös siitä vartavasten kertova Catherine Merridalen 2016 teos Lenin on the Train.

Värikkään matkan jännitysmomenttien huipentuma oli pääsy Venäjän rajan yli eli silloiseen suurruhtinaskunta Suomeen. Ylitys tapahtui Haaparanta/Torniossa.

Rajaa Torniossa valvoivat britit. Kuulusteluja tehnyt vakooja Harold Gruner riisutti Leninin alastomaksi ja pelasi aikaa.

Leniniä kuulusteltiin tuntikausia ja hänen tavaransa käytiin läpi lukuisia kertoja. Hän pysyi tarinassaan, jonka mukaan hän oli kotiinsa palaava toimittaja.

Ei ole tarkkaan tiedossa, miksi Lenin seurueineen lopulta laskettiin läpi rajalta. Pietarista ei koskaan saatu maahantuloa kieltävää sähkettä.

Välittömästi saatuaan vallan Venäjällä Lenin langetti Grunerille kuolemantuomion. Gruner pidätettiinkin, mutta tuomiota ei saatu täytäntöön.

Harry Gruner kutsui itseään myöhemmin mieheksi, joka päästi Leninin Venäjälle. Hänen ystävänsä totesi, että jos hän olisi ollut japanilainen, hän olisi tehnyt itsemurhan.

Suomessa bolsevikit matkasivat junassa helpottuneina ja vaihtoivat ennen Helsinkiä junaa kohti itää. Leninin saapumisesta Suomen-asemalle Pietariin 16. huhtikuuta ja hänen puheestaan siellä tehtiin Neuvostoliitossa suuri legenda.

LUE MYÖS:

Kaikkien aikojen operaatio: Saksa lähetti Leninin Venäjälle ”kuin ruttobakteerin”

”Jossain kohden historiaa Venäjän juna sinkoutui katastrofiin”