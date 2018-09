Vakoilutapaus Virossa – taustalla Venäjän GRU

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vakoilu kohdistui muun muassa Naton lentotukikohtahankkeeseen.

Virolainen oikeusistuin on tuominnut Viron kansalaisen vankeuteen vakoilusta Venäjän hyväksi. Asiasta uutisoi Postimees-lehti.

Harjun maaoikeus langetti 32-vuotiaalle Jevgeni Slavinille yhden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeusrangaistuksen yhteistoiminnastaan Venäjän sotilastiedustelun (GRU) kanssa. Viron turvallisuuspalvelu oli lehden mukaan pidättänyt miehen 1. heinäkuuta.

Syytekirjelmän mukaan Slavin oli vuodesta 2016 alkaen pitänyt yhteyttä GRU:hun ja toiminut sen asiamiehenä tavalla, jonka tarkoituksena on ollut vahingoittaa Viron sisäistä ja ulkoista turvallisuutta. Tendrit-peitenimellä toimineen Slavinin kerrotaan antaneen GRU:lle kirjallisen sitoumuksen salaisesta yhteistyöstä.

Slavinin tehtäviin on kuulunut muun muassa Naton lentotukikohdan mahdollisen tulevan sijaintipaikan valokuvaaminen. Hänen on myös pitänyt hankkia GRU:n käyttöön eurooppalaisia tiekarttoja sekä ladata rahaa tietyn venäläisagentin prepaid-puhelinkortille. Hankkimaansa informaatiota Slavin on toimittanut Venäjän sotilastiedustelulle puhelimitse, sähköpostitse sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa Venäjän maaperällä.

Slavinin tapauksesta uutisoitiin vain viikkoja sen jälkeen, kun Viron asevoimissa keskeisessä tehtävässä toiminut tykistöupseeri ja tämän isä vangittiin epäiltyinä vakoilusta Venäjän hyväksi.

Aiemmin myös kolme muuta henkilöä on pidätetty ja tuomittu Viron kansallista turvallisuutta vahingoittavasta toiminnastaan GRU:n asiamiehinä.