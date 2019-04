Vakoilujohtajien kuolemia ihmetellään Venäjällä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Miehet menehtyivät yllättäen muutaman päivän sisällä toisistaan.

Kahden korkean vakoilujohtajan peräkkäiset kuolemat ovat herättäneet ihmetystä Venäjällä, kertoo brittiläinen The Sun -lehti.

Turvallisuuspalvelu FSB:n entinen johtaja, duuman jäsen Nikolai Kovalev, 69, menehtyi huhtikuussa Moskovassa. Viisi päivää myöhemmin hänen avustajansa, entinen KGB-agentti Sergei Shamarin, 61, löydettiin kuolleena parlamentin työhuoneestaan.

Miesten on kerrottu menehtyneen sairauksien takia, mutta joissakin venäläismedioissa kuolemia on pidetty epäilyttävinä. Liikkeellä on ollut jopa spekulaatioita salamurhista.

Venäjällä on nähty aikaisemminkin turvallisuusviranomaisten ennenaikaisina pidettyjä kuolemia. Viime vuoden marraskuussa Venäjän sotilastiedustelu GRU:n johtaja Igor Korobov menehtyi yllättäen 62-vuotiaana. Hänen kerrottiin sairastuneen äkillisesti sen jälkeen, kun hän sai haukut Venäjän presidentti Vladimir Putinilta Britannian hermomyrkkyiskun paljastusten takia.