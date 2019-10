Väkivaltainen fani selvitti julkkiksen kodin selfien silmäpupilleista

26-vuotias japanilainen mies väijyi pop-tähti Ena Matsuokaa hänen kotipaikkansa juna-asemalla. Matsuokan viimein saapuessa 26-vuotias kävi tämän kimppuun seksuaalisesti.

26-vuotias stalkkeri oli hankkinut tiedot pop-tähden kotipaikasta zoomaamalla tämän postaamia selfie-kuvia. Eräässä Matsuokan postaamassa selfiessä hänen silmänsä pupillista oli nähtävissä maisemaa.

Stalkkeri etsi vastaavan maiseman Google Street Viewstä. Sen löydyttyä hän meni odottamaan alueen juna-asemalle.

Pop-tähti ilmestyikin lopulta juna-asemalle ja käveli sieltä kohti kotiaan. Hänen päästessään kotiovelle 26-vuotias kävi hänen kimppuunsa takaapäin, työnsi kankaan hänen suulleen ja veti hänet pimeään nurkkaan.

Poliisikuulusteluissa 26-vuotias kertoi selvittäneensä selfieistä myös tähden verhojen ulkonäön ja valon suunnan, joiden avulla hän oli päätellyt pop-tähden talon sijainnin.

Japanese idol Ena Matsuoka was attacked outside her home after a creep figured out her address from selfies she posted on social media just by zooming in on the reflection on her pupils.

— Oregon I.T. Not IT⚾ (@OregonProgress) October 10, 2019