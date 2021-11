Väkivalta poliiseja kohtaan lisääntyy – Tukija MTV:lle: ”Huolestuttava ilmiö”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yksittäiset poliisit ovat joutuneet vaihtamaan työtehtäviä väkivallan uhan vuoksi.

Oikeustieteen tohtorin Henri Rikander sanoo MTV:n uutisille, että poliisien kohtaama väkivalta on kaksinkertaistunut viimeisen 20 vuoden aikana.

Rikander pitää poliisien kohtaaman väkivallan yleistymistä huolestuttavana ilmiönä.

– Se on huolestuttava ilmiö sekä poliiseille työntekijöinä että instituutiona mutta myös yhteiskunnallisesti. Paljon asioita on menossa suuntaan, jota me emme halua suomalaisessa yhteiskunnassa todistaa.

Rikanderin mukaan Ruotsissa on jo havaittu, että poliisit ovat joutuneet vaihtamaan työtehtäviä tai toimipisteita välttyäkseen kostotoimenpiteiltä.

– Samanlaista ilmiötä meillä on myös Suomessa. Meilläkin yksittäiset poliisit ovat joutuneet vaihtamaan työtehtäviä joko väkivallan tai muun maalittamisen takia.