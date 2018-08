Vakava varoitus: Kaupan esteet myrkkyä Suomelle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maailmantalouden kasvu hidastumiseen pitää Varman toimitusjohtajan mielestä maassamme nyt varautua.

Suomen pitää työelävakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murron mielestä varautua siihen, että maailmantalouden vahva kasvu vähitellen hidastuu.

– Suomen kannalta merkittävimmät lyhyen aikavälin riskit liittyvät tällä hetkellä kansainväliseen talouteen. Etenkin kaikki vapaan kaupan esteet ovat myrkkyä viennistä riippuvaiselle Suomelle, Murto toteaa yhtiön tiedotteessa.

Globaali talouskasvu on Varman mukaan tukenut varallisuusarvojen kehitystä, vaikka markkinoilla on epävarmuutta ja Euroopassa tahti on hieman hidastunut.

Varman sijoituksista vastaavan varatoimitusjohtajan Reima Rytsölän mukaan euromääräisen sijoittajan arkea leimaa edelleen vaihtoehdottomuus alhaisten korkojen ja suhteellisen kalliiden osakkeiden maailmassa.



– Suurin uhka on kytevä kauppasota. Sen sijaan keskuspankkien asteittainen siirtyminen kohti kireämpää rahapolitiikkaa ei näyttäisi ainakaan vielä hermostuttavan markkinaa, Rytsölä arvioi.

Murron mukaan Varman sijoitukset toipuivat keväällä alkuvuoden markkinamyllerryksestä, eivätkä kauppapolitiikan jännitteet merkittävästi heikentäneet tuottoja. Sijoitusten tuotto oli huhti-kesäkuussa 1,7 prosenttia.

