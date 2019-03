Vakava varoitus asiantuntijalta: Suurin epävarmuus koskee nyt Kiinaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nordean pääekonomistin mukaan voi nähdä, että kotitaloudet eivät uskalla kuluttaa eivätkä yritykset investoida.

Suhdannetilanne luonnollisesti kiinnostaa asiakkaita juuri nyt, koska elämme valtavan epävarmuuden aikaa juuri nyt. Siihen vaikuttavat Brexit, kauppasota, Kiinan tilanteen epävarmuus, Saksan teollisuuden tila, Ranskan keltaliivit ja Italian populistit.

Vaikka Nordean ekonomistien mielestä näkyvissä ei ole isoa kriisiä, Nordean Suomen pääekonomistin Tuula Koivun mukaan olemme harvoin näin epävarmassa tilanteessa.

– Sekä Euroopassa että Kiinassa voi nähdä, että kotitaloudet eivät uskalla kuluttaa eivätkä yritykset investoida, kun ei tiedä, miten tavarat alkavat liikkua jatkossa. Jos epävarmuus helpottaa, kasvu kyllä jatkuu, hän arvioi Nordean tiedotteessa.

Epävarmuuteen vaikuttavat Nordean mukaan Brexit, kauppasota, Kiinan tilanteen epävarmuus, Saksan teollisuuden tila, Ranskan keltaliivit ja Italian populistit.

Koivu nimitettiin hiljattain Nordean Suomen pääekonomistiksi. Hän on erikoistunut kansainväliseen talouteen ja varsinkin Kiinan ja euroalueen talouskehitykseen. Hän haluaakin lisätä keskustelua siitä, mitä Kiinan nousu tarkoittaa Suomen taloudelle ja miten voimme varautua siihen Suomessa.

– Kiina yksinään tuottaa noin kolmanneksen eli ehdottomasti suurimman osan maailman talouskasvusta ja samalla määrittää, onko meneillään kovan kasvun vaihe vai epävarmat tunnelmat. Myös euroalueella Kiinan vaikutus näkyy vahvasti, hän kertoo.

Isoin epävarmuus tällä hetkellä liittyy hänen mukaansa siihen, kuinka paljon Kiinan talouskasvu on hidastunut ja hidastuuko se vielä lisää.

– Kiinassa talouspolitiikkaa on tiukennettu, kun velkaantumista on yritetty saada kuriin ja samaan aikaan kauppasotahuolet painavat kiinalaista yritystä ja kuluttajaa samalla tavalla kuin muuallakin. Lisäksi meitä askarruttaa, kuinka paljon enemmän talous on hidastunut kuin mitä viralliset tilastot kertovat, koska sikäläisiin tilastoihin tai poliittiseen järjestelmään ei voi luottaa samaan tapaan kuin länsimaissa, Koivu toteaa.

Järjestelmä on hänen mukaansa haavoittuvainen, koska poliittisen johdon valta perustuu melkein yksinomaan siihen, että talous kasvaa, ihmisillä on töitä ja rahaa.

– Jos näiltä menee pohja, johdon asema kyseenalaistetaan, hän ennustaa.

Koivun mukaan Suomessa on alettu parin viimeisen vuoden aikana ymmärtämään Kiinan merkitys taloudellemme ja keskustelun sävy on muuttunut aiempaa realistisemmaksi, vaikkei muutoksiin olla vieläkään täysin valmistauduttu.