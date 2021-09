”Vakava uhka lännelle” – Venäjän joukkoja pysyvästi Valko-Venäjälle

Venäjä on siirtänyt S-300-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ja hävittäjiä Valko-Venäjälle. Ohjusjärjestelmät on sijoitettu Puolan rajan lähelle.

Institute for the Study of War -tutkimuslaitoksen raportin mukaan kyse on osasta pitkään käynnissä ollutta venäläishanketta pysyvän sotilaallisen läsnäolon rakentamiseksi Valko-Venäjälle.

– Tämä joukkojen sijoitus lisää Venäjän sotilaallista kykyä haastaa strategista ilmatilaa Baltian maiden ja manner-Euroopan välissä. Krem pyrkii nakertamaan Naton kykyä puolustaa Baltiaa, ISW:n tutkija George Barros arvioi.

Hänen mukaansa kalustoa operoivat mitä todennäköisimmin venäläiset eivätkä valkovenäläiset sotilaat. Barrosin mukaan pitkään ennustettu Venäjän joukkojen pysyvä sijoittaminen Valko-Venäjälle näyttää nyt toteutuneen.

Valko-Venäjän puolustusministeriön mukaan ilmatorjuntaohjusjärjestelmät ovat osa Venäjän ja Valko-Venäjän yhteistä ilmapuolustuskoulutuskeskusta eivätkä siis liity tulevaan Zapad-sotaharjoitukseen.

ISW:n raportissa huomautetaan, että Venäjä on lisäksi lähettänyt tänään ilmavoimien yksiköitä Valko-Venäjän Baranovitshiin. Valkovenäläisten mukaan Venäjä lähettää maahan ainakin Su-30-hävittäjiä. Niiden määrästä ei ole tietoa. Tämäkin joukkojen siirto liittyy virallisesti ilmapuolustuskeskukseen Zapadin sijaan.

– Valko-Venäjälle tehdyt siirrot tukevat Kaliningradissa ja Länsi-Venäjällä olevia asejärjestelmiä, Barros kirjoittaa.

Hänen mukaansa venäläisten taistelukoneiden pääsy Valko-Venäjän kentille lisäisi toteutuessaan Venäjän kykyä käyttää voimaa Naton itäistä reunaa vastaan ja muodostaisi merkittävän uhan lännelle.

Russia deployed S-300 systems to western Belarus on the border with Poland and Lithuania on August 28.

The permanent Russian military deployment to Belarus that our team at @TheStudyofWar has forecasted since August 2020 very likely happened.

Read more:https://t.co/RQm7wfvSEy pic.twitter.com/NGIJ0JeAzl

— George Barros (@georgewbarros) September 2, 2021