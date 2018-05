”Vakava hyökkäys” – Israel iski takaisin Gazaan

Israelin puolustusvoimat (IDF) kertoo iskeneensä kymmeniin kohteisiin Gazassa vastauksena aiempaan tykistötulitukseen.

Pommitetut kohteet olivat IDF:n mukaan sotilastukikohtia, ammusvarastoja, laivastokohteita ja ”terroristipäämajoja”.

Myös Gazan ja Israelin välille kaivettu tunneli räjäytettiin. IDF:n mukaan osa Gazasta ammutuista raketeista oli valmistettu Iranissa.

Islamilainen jihad -äärijärjestö pommitti tiistaina aamupäivällä kranaatinheittimillä useita kohteita Israelissa. Osa ammuksista räjähti lastentarhan pihalla, mutta kukaan ei loukkaantunut.

IDF:n tiedottajan mukaan kyseessä oli ”vakava hyökkäys”, joka uhkasi Israelin siviiliväestöä.

Israelin puolelle ammuttiin myöhemmin myös raketteja, joiden osien kerrottiin pudonneen koulun lähettyville Sderotissa.

Israelin Iron Dome -ohjuspuolustusjärjestelmä on torjunut suurimman osan kranaateista ja raketeista.

Pääministeri Benjamin Netanyahun mukaan Hamas-järjestö on vastuussa siitä, ettei Gazasta tehtyjä iskuja estetty. Hän totesi, että kaikkiin hyökkäyksiin vastataan ”suurella voimalla”.

Haaretz-lehden mukaan aamupäivän pommituksen taustalla saattaa olla Israelin aiemmin tekemä ilmaisku, jossa kuoli kolme Islamilaisen jihadin taistelijaa.

Ranskan ulkoministeriö tuomitsi Israeliin tehdyn hyökkäyksen.

– Ranska on ehdottoman sitoutunut Israelin tuvallisuuteen. Tuomitsemme väkivallan, joka vaarantaa rauhanomaisen ratkaisun löytämisen konfliktiin, ministeriö sanoi tiedotteessa.

Egyptin kerrotaan olleen yhteydessä kaikkiin osapuoliin tilanteen rauhoittamiseksi.

