Vakava huoli USA:ssa: Rokotustahti hyytyy nuorissa ikäryhmissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Deltamuunnoksen pelätään leviävän sosiaalisesti aktiivisten nuorten parissa, mikä voi uhata koko epidemianhallintaa.

Yhdysvalloissa koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt kesäkuun jälkeen kasvuun deltamuunnoksen leviämisen myötä.

Uusia tautitapauksia on vahvistettu viimeisen viikon aikana keskimäärin 18 800 päivässä, mikä tarkoittaa lähes 60 prosentin kasvua kahden viikon takaiseen tilanteeseen.

Huolena on, että erityisesti 18–29-vuotiaiden rokotusinto on jäänyt odotettua vähäisemmäksi. Täyden rokotussuojan eli kaksi annosta on saanut tähän mennessä 48 prosenttia amerikkalaisista eli 59 prosenttia aikuisväestöstä.

Tutkijat ovat arvioineet, että deltavariantin pysäyttäminen vaatisi huomattavasti korkeampaa, ehkä jopa 90 prosentin rokotuskattavuutta.

Wall Street Journalin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan taustalla on vakavien tautitapausten harvinaisuus nuorissa ikäryhmissä, sosiaalisessa mediassa liikkuva disinformaatio sekä nuorten yleinen ”voittamattomuuden tunne”.

– Tämä on ongelma, koska nuoret ovat muita aktiivisempia sosiaalisessa elämässä. He ovat lähikontaktissa muihin ihmisiin todennäköisemmin kuin keskimääräinen 75-vuotias, Brownin yliopiston dekaani Ashish Jha sanoo.

Yhdysvaltain tautikeskuksen mukaan 18–29-vuotiaista vasta 38 prosenttia oli saanut ainakin yhden rokoteannoksen kesäkuun loppuun mennessä. Iäkkäämpien rokotuskattavuus on jo 80 prosenttia.

Georgia Southern -yliopiston 18-vuotias opiskelija Wyatt Lutz pohtii olleensa aina terveenä, eikä aio hankkia koronavirusrokotetta.

– En ole siitä huolissani. Koronavirus ei pelota minua, Lutz sanoo.