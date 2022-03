Väitetty FSB-vuotaja vertaa Venäjän tilannetta natsi-Saksan romahdukseen

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n työntekijän kirjoittamaksi uskotussa raportissa presidentti Vladimir Putinin aloittamaa Ukrainan sotaa kuvataan täydelliseksi epäonnistumiseksi, jota voidaan verrata vain natsi-Saksan romahtamiseen.

FSB:n analyytikon vuotamana pidetystä tekstistä kertoo brittilehti The Times. Kirjeen mukaan Ukrainassa on voinut kuolla jo yli 10 000 venäläisiä sotilasta, vaikka puolustusministeriö on kertonut vain noin 500 sotilaan kuolemasta. Ensimmäinen luku olisi linjassa Ukrainan kertomien lukujen kanssa.

Vuotaja kertoo, että FSB:tä syytettiin hyökkäyksen epäonnistumisesta, vaikka sitä ei varoitettu siitä, eikä se ollut valmis länsimaiden pakotteisiin. FSB:n virkailijoilta oli väitetysti tilattu analyyseja, joissa Venäjä kirjataan ennalta voittajaksi.

Kirjoittajan mukaan Venäjä toimii tällä hetkellä Ukrainassa ilman kunnollista suunnitelmaa.

– (Toimimme) intuitiivisesti, tunteiden perusteella. Meidän on nostettava panoksia yhä yhä korkeammalle siinä toivossa, että voimme saavuttaa jotain.

– Yleisesti ottaen Venäjällä ei kuitenkaan ole ulospääsyä. Mahdolliselle voitolle ei ole vaihtoehtoja, vain tappio, kirjoituksessa todetaan.

FSB-vuotajaksi uskottu henkilö arvioi, että Venäjä ei pystyisi miehittämään Ukrainaa, vaikka se onnistuisi tappamaan maan presidentin Volodymyr Zelenskyin.

– Vaikka ukrainalaisten vastustus olisi pientä, tarvitsisimme yli 500 000 ihmistä ja sen lisäksi vielä työntekijöitä huolehtimaan logistiikasta ja toimituksista.

Vuotajan mukaan kansainvälisen konfliktin mahdollisuutta ei voi sulkea pois. Hän toteaa odottavansa nyt, että joku Kremlin neuvonantajista kehottaa johtoa uhkaamaan länsimaita sodalla, jos Venäjän vastaisia pakotteita ei pureta.

– Siinä tapauksessa en sulje pois sitä mahdollisuutta, että meidät vedetään todelliseen kansainväliseen konfliktiin, aivan kuten [Adolf] Hitler vuonna 1939.

– Asemamme on sama kuin Saksassa vuosina 1943–44, mutta meillä se on lähtöasetelmamme.

Kirjoituksessa väitetään, että sodalle on annettu määräaika kesäkuuhun, koska siihen mennessä Venäjän talous on raunioina.

2 000 sanan mittaisen asiakirjan julkaisi venäläinen ihmisoikeusaktivisti Vladimir Osetshkin, joka johtaa korruption vastaista verkkosivustoa Gulagu.net.

Esimerkiksi itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän johtaja Christo Grozev on kertonut pitävänsä kirjoitusta aitona. Hän kertoo Twitterissä näyttäneensä asiakirjaa kahdelle FSB-kontaktilleen, jotka pitivät sitä ehdottomasti aitona.

A Russian whistleblower has described the war as a “total failure” that could be compared only to the collapse of Nazi Germany https://t.co/T6Op3yRWVU

I showed the letter to two actual (current or former) FSB contacts, and they had no doubt it was written by a colleague. They didn't agree with all of his conclusions, but that's a different story.

Here's the text, worth reading: https://t.co/KyRDX4VuDV

— Christo Grozev (@christogrozev) March 5, 2022